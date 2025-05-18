快訊

殺害花蓮女師凶嫌落網 警帶回住處找凶器

讀懂題目比計算難！114會考數學試題解答看這 表格、比例題目多「考驗耐心」

114會考國文解答出爐！白話文題目偏易 考生嘆文言文考題「讀起來吃力」

從色情雜誌獲靈感 杜馬斯4億畫作打破女藝術家拍賣紀錄

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
71歲的南非藝術家瑪琳·杜馬斯(Marlene Dumas)，畫作「一月小姐(Miss January)」，在紐約佳士得拍出1360 萬美元，打破在世女性藝術家的拍賣紀錄。圖／佳士得提供
71歲的南非藝術家瑪琳·杜馬斯(Marlene Dumas)，畫作「一月小姐(Miss January)」，在紐約佳士得拍出1360 萬美元，打破在世女性藝術家的拍賣紀錄。圖／佳士得提供

71歲的南非藝術家瑪琳·杜馬斯(Marlene Dumas)，畫作「一月小姐(Miss January)」，上周在紐約佳士得拍出1360 萬美元(約4億台幣)的天價，打破在世女性藝術家的拍賣紀錄，也讓她成為身價最高的在世女性藝術家。這幅肖像畫高2.8公尺，描繪了一位自信站立的選美皇后，腰部以下全裸，只穿著一隻粉紅色襪子。

杜馬斯1953年生於南非開普敦，大學畢業後到荷蘭獨立藝術學校進修，作品以對死亡、暴力、性和種族等主題的大膽描繪而聞名，被認為是當今最有影響力的畫家之一。她受訪時表示，「一月小姐」創作靈感來自一位身材豐滿的女子，而她是在一本色情雜誌的插頁上發現了她。

佳士得戰後及當代藝術部副主席Sara Friedlander表示，「一月小姐」以其巨大的規模和獨特的主題，成為杜馬斯真正的代表作。在這幅畫中，杜馬斯成功地展示了對女性身體的形式掌握，並將女性從傳統的視角解放出來。

杜馬斯之前，在世女性藝術家的最高拍賣紀錄，由Jenny Saville的畫作「Propped」拿下，該畫作於2018年在倫敦蘇富比以950萬英鎊成交，約等於美金1260萬美元。

71歲的南非藝術家瑪琳·杜馬斯(Marlene Dumas)，畫作「一月小姐(Miss January)」，在紐約佳士得拍出1360 萬美元，打破在世女性藝術家的拍賣紀錄。圖／佳士得提供
71歲的南非藝術家瑪琳·杜馬斯(Marlene Dumas)，畫作「一月小姐(Miss January)」，在紐約佳士得拍出1360 萬美元，打破在世女性藝術家的拍賣紀錄。圖／佳士得提供

畫作 藝術家

延伸閱讀

藝術家從外國紅回台灣 首次返鄉彰化展覽開幕出席人數好意外

資深男星驚傳病逝療養院！阿茲海默症所苦　享壽84歲　

西班牙停電影響範圍大！格陵蘭電信服務、摩洛哥網路中斷

美伊核談卡在濃縮鈾來源 雙方5月3日續談

相關新聞

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

從色情雜誌獲靈感 杜馬斯4億畫作打破女藝術家拍賣紀錄

71歲的南非藝術家瑪琳·杜馬斯(Marlene Dumas)，畫作「一月小姐(Miss January)」，上周在紐約佳...

教師壓力大…北市教師3年諮商數暴增 議員憂：「脫北潮」缺口擴大

北市教師壓力大，根據統計，近3年台北市無論是教師心理輔導資源的使用、諮詢人次，或教師遭投訴案件數爆增數倍，議員指出，上月...

美國國際科技展覽會成績揭曉 台灣學生獲6獎項

美國Regeneron國際科技展覽會成績揭曉，科教館選拔19名學生、12件作品代表台灣參賽，最後獲得1個大會三等獎、3個...

特教童遭代理師綁椅、踹踢不當對待 監院糾正宜蘭縣府

宜蘭縣羅東鎮一所國小附設幼兒園，兩年前發生林姓女代理老師體罰、踹踢兩名特教生的不當管教行為。事後林師遭終止契約、判刑4月...

中央三點補助減輕學校負荷 新北議員盼專案業務需有專業背景

為協助全國中小學因應日益繁重的教學與行政業務，中央政府推出多元補助方案，協助地方政府與學校強化人力配置，紓解基層教育壓力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。