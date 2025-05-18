教師壓力大…北市教師3年諮商數暴增 議員憂：「脫北潮」缺口擴大

北市教師壓力大，根據統計，近3年台北市無論是教師心理輔導資源的使用、諮詢人次，或教師遭投訴案件數爆增數倍，議員指出，上月才發生某國小教師跳樓身亡憾事，呼籲教育局提出更友善解決方法，否恐導致本已缺老師北市缺口持續擴大。教育局也表示，除既有支持系統持續運行外，針對數據狀況也將於一個月內提出研議

教育局統計，教師心理輔導資源近3年使用人次明顯攀升，教師諮詢專線從2022年的949人次升至113年的2052人次，增幅達116%；壓力舒緩課程人次也從8797成長至10535人次；接受個別心理諮商的教師人數亦逐年上升，進一步也發現教師遭「投訴」的案件數統計自2022年426件暴增至2024年的773件，成長超過80%，但平均成案率僅約15%。

議員王欣儀指出，投訴案件中「教學不力」是最常見類型，3年合計有585件，但成立率卻更只有8%，但有學校老師抱怨，目前依據「教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」，教師一旦遭投訴，立即啟動調查程序並進入校事會議，整個調查過程如同「司法偵訊」，即便最後未成案，當事人卻早已深受傷害、身心俱疲。

王欣儀說，台北市生活物價水準高甚至形成「出走潮」，甚至還有很多教師可能都沒意識到心理狀況已出現異常，在嚴重缺乏師資狀況下，市府應更加主動積極建立「預警與主動關懷機制」、加強心理資源宣導並追蹤壓力指標，別再等老師撐不住，才匆忙補破網。

教育局長湯志民表示，近年來家長、社會上對於孩子的關心程度逐漸重視，案件數變多，會在一個月內針對該數據調查與機制檢討，研議相關對策，持續強化對教師的支持與協助。

教育局補充，為支持教師身心健康，已建構三層級教師支持系統，提供個別諮商輔導，每位教師每學年6次免費諮商；教師自我成長課程，提供多元主題的實體與線上課程，滿足多元學習需求；並爭取中央資源擴充服務能量，推動社會情緒學習SEL，營造友善校園氛圍，未來也將成立「班級經營與教師專業輔導團」，提供教師專業輔導支持。

教育局提到，在福利上去年起頒發全國最高敬師金2000元，表達對教師感謝與肯定，並積極透過建構專業、完善的心理支持系統與爭取外部資源，營造支持性的教育環境，維護教師身心健康與專業發展。

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