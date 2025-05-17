快訊

美股大盤恐難再漲 大摩建議「拋售AI類股」：買這些較有賺頭

回憶爭取世壯運主辦權 侯友宜：感謝柯文哲當年一起努力過

VEX機器人世界錦標賽 台國中生隊伍奪分區冠軍

中央社／ 華盛頓17日專電

全球規模最大的年度機器人競賽VEX機器人世界錦標賽日前在美國德州達拉斯舉行。駐休士頓辦事處表示，這次共22支台灣隊伍參賽，與各國好手競技；其中，來自台北美國學校國中部的隊伍4813A-Terminus勇奪分區冠軍。

VEX機器人世界錦標賽6日至14日在達拉斯舉行。駐休士頓台北經濟文化辦事處發布新聞稿表示，今年比賽吸引來自全球60個國家，共2263支隊伍同場競技，台灣選出22支隊伍出征。

辦事處表示，來自台北美國學校國中部的隊伍4813A-Terminus表現亮眼，在強敵環伺的分區賽事中，成功擊敗80支參賽隊伍，勇奪分區冠軍（DivisionChampions）。

教練指出，4813A-Terminus由5名學生組成，在初階賽季中，打造4台全新機器人，屢創佳績；在世界錦標賽也延續好表現，最終獲得工程項目的分區冠軍。

駐休士頓台北經濟文化辦事處教育組組長楊淑雅代表辦事處處長蕭伊芳，在賽後透過視訊祝賀獲獎團隊，並轉達總統賴清德、副總統蕭美琴賀電。

辦事處表示，這次另有台中美國學校與亞太美國學校等多支台灣參賽隊伍，共獲得12個獎項肯定。其中，台中美國學校的66799T隊伍同時拿下國中組分區亞軍及最佳設計獎；去年榮獲全能總冠軍的國立新竹科學園區實驗高級中等學校的78181A隊伍也在高中組拿下分區評審獎。

辦事處指出，在為期數天的賽程中，台灣各參賽隊伍展現沉穩態度及優異的問題解決能力，迎戰各國對手。參賽隊伍也在會場展示國旗及台灣印象特色文創小物，與其他國家參賽隊伍交流，展現台灣文化軟實力。

美國

延伸閱讀

國中生割頸案父母憂殺子凶手輕判8、9年 假釋後恐遭報復

日本連續發生少年殺人釀3死 高中孫狠殺祖父母、國中生疑街頭隨機刀刺

北市逾3成學校預算未編足 國中生平均擁書率全國墊底

國中生有喝就逾1杯比率增 酒精依賴恐是成人4倍

相關新聞

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

美國國際科技展覽會成績揭曉 台灣學生獲6獎項

美國Regeneron國際科技展覽會成績揭曉，科教館選拔19名學生、12件作品代表台灣參賽，最後獲得1個大會三等獎、3個...

特教童遭代理師綁椅、踹踢不當對待 監院糾正宜蘭縣府

宜蘭縣羅東鎮一所國小附設幼兒園，兩年前發生林姓女代理老師體罰、踹踢兩名特教生的不當管教行為。事後林師遭終止契約、判刑4月...

中央三點補助減輕學校負荷 新北議員盼專案業務需有專業背景

為協助全國中小學因應日益繁重的教學與行政業務，中央政府推出多元補助方案，協助地方政府與學校強化人力配置，紓解基層教育壓力...

114會考／國中會考今日登場 新北考區到考率98.53%

114年國中教育會考於今日登場，新北考區設有29個考場、932間試場，共計有2萬7422人報考，新北考區今日整體到考率約...

曾不當對待幼童遭罰 新竹師喊冤遭栽贓否認性平爭議

新竹社群近來流傳匿名貼文，指曾對幼兒有不當對待行為遭裁罰的某師，改名後以游泳教練身分開班授課引起話題。但該師也公開說明，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。