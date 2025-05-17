特教童遭代理師綁椅、踹踢不當對待 監院糾正宜蘭縣府

宜蘭縣羅東鎮一所國小附設幼兒園，兩年前發生林姓女代理老師體罰、踹踢兩名特教生的不當管教行為。事後林師遭終止契約、判刑4月獲緩刑。監察院糾正宜蘭縣政府，縣府教育處回應會檢討改善，避免類似事件再發生。

林姓女代理老師兩年前獲聘，入班教學兩個多月，就接連對兩名特教學童不當管教，前年10月以束帶將學童手、胸腹部綁在椅子上，強迫對方進食，還要求學童兩手撐地、兩腳放在椅子上體罰，致學童頭、臉等處挫傷、膝蓋瘀青，也曾踹踢另一名特教童。

事後縣府調查屬實，事後又無悔意，違反教保服務人員條例相關規定，已將林師終止契約，並罰款6萬元；受害童家長也提告，林師被宜蘭地方法院依成年人故意對兒童犯傷害罪判刑4月，緩刑2年，並應賠償60萬元。

監委葉大華調查發現，林姓代理教師並非學前特殊教育相關科系，也沒有專業經驗，前年該校第三次招聘時獲聘，入班就擔任導師，負責教導特教生、指導教師助理員等工作。

此案發生後，該校校長知悉後要求林師辭職，未依程序積極處理，幼兒園其他助理員則以需照顧其他學童為由，視而不見，未落實依法責任通報，直到媒體揭露，縣府教育處才對林師施予法治教育課程。

監委認為，宜蘭縣府教育處及該校未及時補足學前特教班師資、案發後未完整清查應通報人員責任，並釐明其他受害學童遭不當對待情形，未善盡督導之責，核有違失，監察院前天通過糾正宜蘭縣政府。

縣府今天回應，將在收到監察院糾正報告後，做好檢討改善，強化教保服務人員相關知能，以維護特教學生學習權益，避免類似事件發生。