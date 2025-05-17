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中央三點補助減輕學校負荷 新北議員盼專案業務需有專業背景

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
中央推出多元補助方案，提供教師協行行政、學務人力二擇一、副組長補助等三大類人力補助機制。圖／黃淑君提供
中央推出多元補助方案，提供教師協行行政、學務人力二擇一、副組長補助等三大類人力補助機制。圖／黃淑君提供

為協助全國中小學因應日益繁重的教學與行政業務，中央政府推出多元補助方案，協助地方政府與學校強化人力配置，紓解基層教育壓力。針對教師授課鐘點過重與行政負荷問題，提供教師協行行政、學務人力二擇一、副組長補助等三大類人力補助機制，新北議員黃淑君盼學輔人力辦理霸凌等案件須具專業背景。

中央政府新方案依學校規模與班級數量進行差別化支持。全學制學校均可依據普通班級數申請協行教師補助，補助節數從40至120節不等；純國中學校則可選擇增聘專責學務人力，每人每年補助經費達80萬元，或依班級數補助學務副組長人力。教育部也規劃先用後訓制度，允許人員進用後2年內完成培訓並取得相關學務課程時數，提升學校行政支援彈性。

針對大型學校行政負擔沉重的現況，中央也特別設計61班以上學校副組長方案，目前新北已有12所符合條件的學校可獲補助，每校最多可減授課鐘點費達560節。如學校已依法聘滿3位副組長，市府也可將補助額度轉作聘用一位協行人員強化學務行政，確保教育運作順暢。

新北議員黃淑君表示，基層學校長年苦無足夠人力分攤繁重行政任務，尤其導師與學務人員常需額外支援各項非教學性業務。中央此番釋出的補助計畫不僅具彈性，也提供可觀經費，新北市府應主動掌握校方需求，協助申請補助並落實人力到位。

她說，教育現場不是只有課本與考試，更需穩定行政機制。呼籲教育局應扮演關鍵中介角色，擬定新北市整體人力需求，逐校盤點、逐案申請，積極爭取中央經費，並且針對辦理霸凌、生教、性騷等案件的人力需具有專業背景加速保護當事者。

新北教育局表示，教育局依教育部去年6月公告減授課鐘點教師協行、國中61班以上設副組長及今年4月公告國中增設副組長或增置學務創新人力二擇一等補助方案，皆已於去年即協助各校辦理經費申請與核定，並視教育部撥款進度依規定補正撥款程序，本月7日已針對新增方案舉辦說明會，預計6月確認各校需求後啟動招聘。

同時對於原軍訓教官員額的學校，已依教官離退狀況轉聘學務創新人員，並鼓勵退伍教官或退休教師加入。為提高留任意願，自今年起實施調薪，強化人力穩定性。教育局持續全面盤點學校人力現況，協助各校妥善運用補助資源，減輕導師及學務人員負擔，讓教師專心教學、學生安心學習。

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