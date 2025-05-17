114會考／國中會考今日登場 新北考區到考率98.53%

114年國中教育會考於今日登場，新北考區設有29個考場、932間試場，共計有2萬7422人報考，新北考區今日整體到考率約98.53%，考試過程大致順利，發生零星考生逾時作答、考試時間內攜帶非應試用品進入試場及應試時手機響起等一般違規事項，無重大違規事件。

教育局表示，會考各科評量結果分為精熟、基礎及待加強3等級，若違規將採取「記點」處分，各項違規事件均已由監考人員登記違規考生的准考證號碼與違規情形，將由新北考區試務工作協調會議審議，視其情節依違反試場規則相關規定處理。

教育局長張明文今日至海山高中及板橋高中考場，關心考生應試情形時表示，會考是人生中第1次的大考，提醒所有同學千萬不要隨意缺考，保持平常心輕鬆應試，祝福所有考生考試順利圓滿。

教育局為協助學生安心應考，各考場學校積極準備各項應變措施，攜手警察局、民政局、工務局、水利局及各區公所等單位，共同協助考試順利進行；各考場學校開放家長陪考，並設置考生服務員進入各考場提供貼心關懷。特別提醒，為避免交通壅擠影響應試時間，請補習班避免於考場學校外圍設攤或影響考場進出動線，共同維護考生權益。