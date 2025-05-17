快訊

世壯運今晚開幕下午3點交管 大巨蛋6千人看黃仁勳傳聖火

114會考／社會科疑有學生作弊？全國試務會：若屬實恐不予計列等級

半導體風雲／沙國王儲AI大計 為何黃仁勳、蘇姿丰埋單

114會考／國中會考今日登場 新北考區到考率98.53%

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
114年國中教育會考於今日登場，新北考區設有29個考場、932間試場，共計有2萬7422人報考，新北考區今日整體到考率約98.53%。圖／新北市教育局提供
114年國中教育會考於今日登場，新北考區設有29個考場、932間試場，共計有2萬7422人報考，新北考區今日整體到考率約98.53%。圖／新北市教育局提供

114年國中教育會考於今日登場，新北考區設有29個考場、932間試場，共計有2萬7422人報考，新北考區今日整體到考率約98.53%，考試過程大致順利，發生零星考生逾時作答、考試時間內攜帶非應試用品進入試場及應試時手機響起等一般違規事項，無重大違規事件。

教育局表示，會考各科評量結果分為精熟、基礎及待加強3等級，若違規將採取「記點」處分，各項違規事件均已由監考人員登記違規考生的准考證號碼與違規情形，將由新北考區試務工作協調會議審議，視其情節依違反試場規則相關規定處理。

教育局長張明文今日至海山高中及板橋高中考場，關心考生應試情形時表示，會考是人生中第1次的大考，提醒所有同學千萬不要隨意缺考，保持平常心輕鬆應試，祝福所有考生考試順利圓滿。

教育局為協助學生安心應考，各考場學校積極準備各項應變措施，攜手警察局、民政局、工務局、水利局及各區公所等單位，共同協助考試順利進行；各考場學校開放家長陪考，並設置考生服務員進入各考場提供貼心關懷。特別提醒，為避免交通壅擠影響應試時間，請補習班避免於考場學校外圍設攤或影響考場進出動線，共同維護考生權益。

教育局表示，明日是今年國中教育會考的最後1天，將進行自然與英語2科測驗；第1節於8時30分開始，2科考試於中午12時30分結束。因周末交通較易壅塞及近日梅雨季節，再次提醒考生提早出門，並攜帶雨具。教育局祝福所有學子應考順利，考取心目中第一志願，邁向下一個學習階段。

114年國中教育會考於今日登場，新北考區設有29個考場、932間試場，共計有2萬7422人報考，新北考區今日整體到考率約98.53%。圖／新北市教育局提供
114年國中教育會考於今日登場，新北考區設有29個考場、932間試場，共計有2萬7422人報考，新北考區今日整體到考率約98.53%。圖／新北市教育局提供

國中教育會考 教育局 新北

延伸閱讀

114會考／嘉義區國中會考酷熱應試 少子化…考生較去年少近5百人

114會考／國中教育會考登場 17.5萬人應試

114會考／國中教育會考今登場 注意事項一次看 「國家級警報響」也算違規

114會考／准考證變免費通關門票 高市府考後犒賞考生超多花樣

相關新聞

114會考／社會科疑有學生作弊 全國試務會：若屬實恐不予計列等級

國中教育會考首科就傳學生作弊，全國試務會表示，社會科考試期間疑有學生試圖取得隔壁同學的答案，接下來會由考場將違規情形匯報...

曾不當對待幼童遭罰 新竹師喊冤遭栽贓否認性平爭議

新竹社群近來流傳匿名貼文，指曾對幼兒有不當對待行為遭裁罰的某師，改名後以游泳教練身分開班授課引起話題。但該師也公開說明，...

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

114會考／國中會考今日登場 新北考區到考率98.53%

114年國中教育會考於今日登場，新北考區設有29個考場、932間試場，共計有2萬7422人報考，新北考區今日整體到考率約...

全教總調查：42%幼教師 曾遭無端申訴

教育部「幼教輔導管教與通報裁罰系統」實施至今已兩年，不過全教總統計，高達四成二的幼教師有過「被無端申訴與調查」的經驗，包...

中小學手機集中管理再討論？ 教育部下周先公告草案

教育部長鄭英耀日前表示，預計9月新學期開學全面實施，學生進入校園後，手機採集中管理，但學生團體認為，管理手機應以「上課期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。