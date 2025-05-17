曾不當對待幼童遭罰 新竹師喊冤遭栽贓否認性平爭議

新竹社群近來流傳匿名貼文，指曾對幼兒有不當對待行為遭裁罰的某師，改名後以游泳教練身分開班授課引起話題。但該師也公開說明，裁罰事件是被栽贓，相關處分亦已部分被教育部撤銷，對於「性平爭議」等指控嚴正否認，並保留法律追訴權。

因遭家長投訴「對幼兒有不當對待行為」，曾任教於竹市某私立幼兒園並具多年游泳教學資歷的某師，去年遭新竹市政府依幼兒教育及照顧法裁罰6萬元，對此該師也首度公開說明，強調自己被誤會、栽贓，在此事件前，從未有諸如此類性平等案件、投訴，該事件也是自己近20年教學資歷以來，最大的汙點及恥辱。若有非分之於，則一開始出道左右就行為不檢，不用等到現在。

該師說明，案發時為2024年1月一場桌遊課，因未即時給予一名女童獎勵貼紙，導致對方情緒受影響。他當下已主動關心，並於隔周上課時試圖拉近師生距離，將該名幼童椅子挪至課堂中央，進行安撫與引導。不料下課後即接獲投訴，在園方監視器「無預警壞損、畫面缺失」的情況下，遭市府認定為不當對待。

該師痛斥，過程積極詢問園方監視器畫面皆無下文，直到去年4月7日經新竹市教育處性平委員會告知，該園方表示上課的教室監視器是故障的。他認為唯獨影像佐證才能使百姓甘願受罰，否則若以片面之詞及偏袒認定，胡亂栽贓，恐衍生社會及不公不義的亂象出現。

該師強調，所有教學行為皆有其脈絡，且從未有猥褻、性暗示或其他肢體逾矩情形。每堂課程都有巡堂老師不定時出現巡查，而且透明玻璃走廊不可能有諸如此類行為。他坦言過去曾遭某名幼童親吻臉頰，並且以桌遊道具嬉戲於該師的臀部內，已立即制止並提醒相關界線，反被曲解為「過度親密」，他對此深感委屈。

針對市府持續裁罰一事，該師表示，早於去年就依法向教育部提起訴願，並獲裁定撤銷原處分，不料新竹市府於同年12月再度作出相同裁罰決議。他質疑過程未給予充分陳述空間，亦未明確釐清案情細節。

對於網路謠言與影射，該師表示目前已委請律師處理，也不排除是同業間的惡意競爭造謠，對於所有「性平爭議」言論等指控嚴正否認，並保留法律追訴權。

對此，新竹市政府教育處說明，該師違反幼照法「對幼兒有不當對待行為」遭裁罰6萬元，但因非屬情節重大行為，未禁止其任教也未停聘，該師仍可繼續任教或擔任教練。