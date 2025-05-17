全教總調查：42%幼教師 曾遭無端申訴

教育部「幼教輔導管教與通報裁罰系統」實施至今已兩年，不過全教總統計，高達四成二的幼教師有過「被無端申訴與調查」的經驗，包括家長不滿孩子圖畫、覺得老師沒有認真教學、幼兒濕疹自己抓傷、爬高櫃子被老師制止等，都曾讓幼教師被家長投訴。濫訴也造就教保人員不願意進行管教。

全教總今年二月針對「幼教輔導管教與通報裁罰系統」實施狀況進行問卷統計，共回收約一一七一份，其中有四成二的幼教師曾被無端申訴與調查，有八成的教保人員認為對教育品質造成負面影響，且留任意願變低。

全教總還提到，根據教育部資料，近三年職前培育，平均每年取得教師證者約七百人，進入職場約五百人；每年取得教保員資格者約四千兩百人，實際進入職場約兩千人，等同有快接近一半的教保人員在取得相關資格後不願意留任。

全教總幼委會主委楊逸飛說，整個調查環境衍生對於幼教專業的不尊重、對教保人員的惡意扭曲，以及民粹掛帥的官僚作風，都是讓教保人員不願意持續投入的原因。

全教總理事長侯俊良表示，幼教輔導管教與通報裁罰系統已造成親師信任關係逐漸瓦解，家長的過度干預與頻繁投訴，不僅加劇了教師流失，更會使教育品質逐漸惡化。

教育部表示，為避免浮濫檢舉，已明定地方政府接獲檢舉或通報案件無具體內容得不予受理，並已增列倘檢舉人未具真實姓名或足以識別其身分之資訊不予受理。