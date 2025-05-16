中小學手機集中管理再討論？ 教育部下周先公告草案

教育部長鄭英耀日前表示，預計9月新學期開學全面實施，學生進入校園後，手機採集中管理，但學生團體認為，管理手機應以「上課期間」為原則，不應擴大至「在校期間」。對此，教育部晚間表示，預計下周公告「高中以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則」修正草案，廣邀社會各界提供意見，作為後續參考。

學生團體EdYouth呼籲，教育部在公告前應廣納學生意見，又應維持先前草案中所定義以「上課期間」為原則，不應擴大至「在校期間」，全面管制學生使用手機，無法促進資訊教育素養，對於學習動機較弱的學生也難以奏效，學生分心仍可能以其他方式表現。

教育部回應，有鑑於目前訊息揭露不夠充分，導致外界討論時有諸多疑問，教育部將公告草案內容、說明政策方向，並廣納各界建議。

教育部強調，草案公告後，也誠摯邀請家長、教師、學生與社會大眾共同參表達意見，攜手打造安心、健康的數位學習環境。