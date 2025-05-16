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幫學子找到未來的路 新竹人才課程博覽會5/24登場

聯合報／ 教育事業部
新竹市政府將於5月24日舉辦「2025新竹好學・適性樂學 Future人才課程博覽會」，這是竹竹苗地區首次以學生為核心、跨區整合舉辦的大型聯展。圖／新竹市教育處提供
新竹市政府將於5月24日舉辦「2025新竹好學・適性樂學 Future人才課程博覽會」，這是竹竹苗地區首次以學生為核心、跨區整合舉辦的大型聯展。圖／新竹市教育處提供

新竹市政府將於5月24日在新竹市立體育館舉辦「2025新竹好學・適性樂學 Future人才課程博覽會」，代理市長邱臣遠表示，這是竹竹苗地區首次以學生為核心、跨區整合舉辦的大型聯展。透過教育趨勢講座、線上興趣測驗及產業專家分享等活動，打造自主探索的平台，協助學生掌握未來生涯方向。

新竹市教育處指出，此次博覽會設有三大主題展區，包括「未來藍圖區」、「高中職群科展區」及「新竹市教育議題展區」，廣邀竹竹苗地區高中職校及教育夥伴參與，展現課程創新成果與教育多元樣貌。活動鼓勵學生透過興趣檢測發掘自身潛能，找到最適合的未來。

活動當天將邀請教育部政務次長葉丙成主講教育趨勢講座——「不怕孩子學不會，只怕爸媽沒轉彎：AI時代的教養新思維」，分享新世代教養觀念與課程設計的視角，引導家長以更彈性、具同理心的方式陪伴孩子面對未來挑戰。

教育處補充，「群科任你選 未來由你show」課程博覽會將攜手台積電慈善基金會導入104人力銀行的「興趣何倫碼」，規畫線上檢測與群科探索體驗路徑，並結合高中校訂必修課程特色，幫助學生從興趣出發，描繪個人化的生涯發展藍圖。

活動詳情可至活動官方粉絲專頁查詢：https://pse.is/7l8jff

新竹 邱臣遠 體育館

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