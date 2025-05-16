新北7校聯手職探中心體驗 盼打造未來科技人才

新北教育局今天說，將陸續投入新台幣1億元，串聯7所公立技術型高中，布局半導體、綠能、AI、汽車醫美、無人機、AR/VR、5G應用、智慧製造及區塊鏈，打造9大領域未來科技人才。

教育局長張明文今天舉行記者會說，規劃「未來科技人才鏈」計畫，除串聯鶯歌商工等9所技術型高中的資源，也將結合16所職業試探中心，協助國中、國小學生接觸未來產業。

教育局說，瑞芳高工成立最夯的「無人機AI創新應用中心」，課程延伸至陸海空無人載具應用與操作證照訓練；鶯歌工商是教育部指定的「AR（擴增實境）/VR（虛擬實境）5G新科技學習示範基地」，與致理科技大學共同開發課程。

在智慧製造與控制技術方面，新北高工設立「移動式機器人基地」及「資訊國手培訓中心」；淡水商工則設「智慧控制認證中心」，引導學生掌握物聯網與機械手臂應用，提升證照與實戰力。

金融科技領域方面，教育局說，三重商工設置「金融沙盒育才中心」，整合區塊鏈與加密貨幣模擬交易課程，攜手科技大學及永豐銀行合作，開發實作課程。

教育局表示，5月中旬後，開放報名職業試探，包含職涯試探、暑期育樂營、開放參訪等，盼望學生以自身志向找到未來道路。報名資訊可至「新北市技職教育資源網」查詢。