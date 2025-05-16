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校園手機政策惹議 教部：公告草案後廣邀各界討論

中央社／ 台北16日電
教育部長鄭英耀表示，教育部將於下周公告公告「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」，原則上學生進入校園後，手機採集中管理。聯合報資料照片
教育部長鄭英耀表示，教育部將於下周公告公告「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」，原則上學生進入校園後，手機採集中管理。聯合報資料照片

校園手機使用原則將於近日公布，教育部鄭英耀透露將以「集中管理」為原則，引發學生團體擔憂。教育部今天晚間表示，公告草案後，將邀請各界表達意見。

鄭英耀本月14日接受媒體聯訪表示，「高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則」預計下週前正式公告，9月新學期開學時全面實施。原則上是進到校園後「集中管理」，至於要用怎樣的方式，是每間教室有收藏地點，還是學校設置統一的「養機場」，則會尊重各校。

上述發言引起各界討論，尤其是學生團體陸續提出不同的意見。EdYouth呼籲教育部再廣邀學生代表表述意見，並建議將管制限定於「上課期間」而非「在校期間」。

全國學生代表聯合會也發布聲明，認為使用手機涉及憲法保障的人民基本權利，政府應聽取並重視學生的意見，而非單方面強加限制。且行動載具已廣泛融入教學及生活聯繫中，遭遇霸凌、不當管教時，也往往是唯一能保留證據的工具。

對此，教育部晚間發布新聞稿指出，為因應數位時代學習環境變化及校園實務管理需求，預計下週公告「高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則」修正草案，將廣邀社會各界提供意見，作為後續調整與推動的重要參考。

教育部坦承，目前訊息揭露不夠充分，導致外界討論時有諸多疑問，公告草案內容、說明政策方向後，將邀請家長、教師、學生與社會大眾共同參表達意見，攜手打造安心、健康的數位學習環境。

教育部 校園 載具 鄭英耀

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