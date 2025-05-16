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推動偏鄉學子職涯軟實力 科技業董座頒獎金

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國立二林工商取得乙、丙證照的學生和師長，和昆桐科技董事長夫婦合影。圖／二林工商提供
國立二林工商取得乙、丙證照的學生和師長，和昆桐科技董事長夫婦合影。圖／二林工商提供

國立二林工商本（113）學年應屆畢業生有77人考取乙級技術士證照，累計獲得80張乙級證書，獲昆桐科技公司頒贈獎金，一張乙級證照獎金3千元，有多名學生拿到上萬元獎金，二林工商感謝昆桐科技為偏鄉學子的職涯注入實質動力。

二林工商建築科學生洪采妤，取得建築製圖應用、工程測量乙級證照，並通過繁星推薦，順利被台北科技大學錄取；今她表示，取得證照取讓她對理論與實務之間的聯繫有更深刻理解，專業證照也激勵更多女孩勇敢追求建築夢想

建築科學生莊茗棟在術科考試、技藝競賽、專題製作及統測備考等多項壓力下，善用零碎時間讀書，除了取得測量、建築製圖的乙級證照，參加繁星推薦錄取國立高雄科技大學。機械科學生紀捷耀考取機械加工、銑床的乙級證照，另獲第五十四屆全國技能競賽「集體創作」銀牌，以技優保送方式錄取國立雲林科技大學。

昆桐董事長林志忠是二林工商校長丁志昱的專校同學，主動連繫表明願捐款鼓勵技職教育，經商議，乙級證照每張獎金3千元，丙級證照片3張1千元、4張2千元，本學年二林工商16名學生考取3張丙級證照，19名學生考取4張，連同乙級證照，昆桐共發出28萬8千元獎金。

丁志昱到昆桐致謝，表明二林工商一定繼續努力，培養具備專業能力與競爭力的技術人才跟企業合作，創造學校與企業雙贏。林志忠、林純芳夫婦表示，早年創業得到很多人幫助，如今回饋社會，「以愛與希望為核心」企業精神，期待促進企業與學校攜手共築夢想。

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