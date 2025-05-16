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五月大聲說愛 新北萬里幼兒園學童上街傳愛

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
在充滿愛的五月份，孩子們上街對照顧者們熱情傳愛。 圖／紅樹林有線電視提供
在充滿愛的五月份，孩子們上街對照顧者們熱情傳愛。 圖／紅樹林有線電視提供

五月是充滿愛的月份，在第二週星期天有母親節，還有5月20日象徵520我愛你的日子，新北市立萬里幼兒園在這個月就規劃了一系列表達愛的活動，帶著小朋友上街對各個家庭的照顧者像是媽媽、阿嬤說愛，還有對日常生活秩序的照顧者像是里長、警察、消防隊員與公所人員說愛，希望大家在這個月都可以感受到滿滿愛的感覺。

市立萬里幼兒園園長鍾綺芬說，小朋友準備了歌舞表演，走訪許多地方，像是公所、派出所、消防隊、里長辦公室，甚至是信仰中心昭靈宮，不只歌唱演出，還準備了自己DIY的花卉戒指，要送給辛苦的照顧者們。

其實這個活動也是從母親節活動的發想，小朋友表演時送出去自己做的戒指與首飾，就是為了慶祝母親節送照顧者的禮物，這次也在外出快閃說愛的活動中用上，小朋友都很自信也很開心。

萬里幼兒園園長鍾綺芬指出，有趣的是，小朋友們到了里長的辦公室，落落大方就在人行道上表演，最後送上戒指，里長也直接繫在耳朵上，相當可愛逗趣，透過這一場充滿愛的活動，希望能夠讓萬里的鄉親都感受到孩子們的熱情，並且也跟著孩子一起打造充滿愛的城市。

朋友 母親節 萬里

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