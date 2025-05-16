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平價延托師陷加班地獄 家長團體：建立彈性公平的機制

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
公立幼兒園推動平價課後照顧，但卻屢有家長遲接孩子，造成幼教老師陷入隱形加班地獄。圖／聯合報系資料照片
公立幼兒園推動平價課後照顧，但卻屢有家長遲接孩子，造成幼教老師陷入隱形加班地獄。圖／聯合報系資料照片

公立幼兒園推動平價課後照顧，但卻屢有家長遲接孩子，造成幼教老師陷入隱形加班地獄。對此，家長團體表示，延托可採「計點制」管理，以免家長刻意遲接，但也不宜過度嚴苛，以免削弱原有政策的良善立意，也應建立更具彈性與公平的計費機制

全家盟理事長謝國清表示，大多數家長都是上班族，不可能像學校一樣在下午4時就下班。即便有些公司實施彈性上下班制度，讓員工提早下班，但從職場到學校仍需通勤時間，因此延托服務的存在絕對有必要。

他指出，家長與學校上下班時間不一致，是整體制度性的問題，因此延托費用不應訂得過高。如果延托運作上有經費不足的情形，應由政府補助支出。此外，延托服務本身也是政府鼓勵生育的政策之一，因此不宜提高費用，否則反而會造成育兒負擔。

不過，謝國清也坦言，確實存在部分家長刻意拖延接送時間的情形，他建議可採用「計點制」作為管理方式，如果家長多次發生刻意遲接的情況，當累積點數超過一定門檻，學校可以暫時不接受其子女的延托申請。

不過，他也強調，此類制度必須事前讓家長充分了解其嚴重性，並應於初次違規時，以書面或口頭方式提醒與溝通，避免家長無意違規或誤解制度精神。

全國家長團體聯盟輔導理事長彭淑燕表示，家長需要延長留園的主要原因，多為雙薪父母下班時間較晚，通常在下午5、6時之後才能到幼兒園接小孩，這是相當普遍的現象。對於這些家庭而言，延托是一項非常重要的協助。如今，雙薪家庭的比例較以往更高，加上三代同堂的家庭型態已越來越少見，許多家庭無法再仰賴長輩協助接送，因此對延長課後照顧的需求不減反增。

彭淑燕表示，任何政策在推行過程中都可能面臨被少數人濫用的情況，延托制度也不例外。雖然這樣的濫用行為確實令人遺憾，但政策本身是為了回應多數人正當的實際需求而設計，因此不應因少數人的不當行為，而取消或設下過於嚴苛的規範，否則反而會削弱原有政策的良善立意。

彭淑燕建議，政策可以先行實施，待運作一段時間後，再根據實際成效進行調整。例如可依照家長實際使用延托的次數進行費用調整，以建立更具彈性與公平性的計費機制，這是相對務實、也更能兼顧大多數家庭需求的做法。

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