幼教管教裁罰系統實施2年 4成2幼教師曾遭濫訴

教育部112年推動「幼教輔導管教與通報裁罰系統」實施至今兩年。全教總統計，高達4成2的幼教師有過「被無端申訴與調查」的經驗，還有家長不滿孩子圖畫、幼兒濕疹自己抓傷、爬高櫃子被老師制止等等被家長投訴的案例。全教總表示，制度不僅打壞親師關係，各種濫訴也造就教保人員不願意進行管教。

全教總今年2月針對「幼教輔導管教與通報裁罰系統」的實施狀況進行問卷統計，共回收約1171份，回收問卷當中，有過「被無端申訴與調查」的比率有42%。

根據該份問卷，「親師信任」方面，約8成2教保人員認為造成負面影響、「教育方式」方面約7成的教保人員認為自己變得更消極、「教育品質」方面更有8成的教保人員認為有負面影響，至於「任職意願」方面，約8成的教保人員表示留任意願變低。

全教總今天於記者會現場公布5則讓幼教老師感覺瞎爆的投訴案件，全教總幼委會副主委陳韻如表示，內容包括：孩子圖畫畫得太差、家長投訴老師沒有認真教學，還有孩子濕疹抓傷老師也被投訴，另有幼兒爬上櫃子，幼教老師因覺得危險因此阻止，也被家長投訴。

除了上訴的各種濫訴之外，全教總幼委會主委楊逸飛表示，整個調查環境衍伸對於幼教專業的不尊重、對教保人員的惡意扭曲，甚至是連基本安全照顧的權限都沒有，還有民粹掛帥的官僚作風，都是讓教保人員不願意持續投入的原因 。

全教總理事長侯俊良表示，教育部制定的「幼教輔導管教與通報裁罰系統」，已經造成親師信任關係逐漸瓦解，家長的過度干預與頻繁投訴使教師無法專注於教育本質，導致教育品質下降，並讓教育現場充滿壓力與矛盾。

侯俊良表示，不僅加劇了教師流失的問題，對教育體系的長期發展也構成威脅。現行裁罰系統過於偏向家長，忽略教師權益，使教育現場處於對立狀態，無助於解決核心問題，反而加深了教育的不公平性。

全教總說，根據教育部資料，近3年職前培育平均每年取得教師證者約700人，實際進入職場約500人，每年取得教保員資格者約4200人，實際進入職場約2000人。等同有快接近一半的教保人員在取得相關資格後不願意留任，教保人員人力荒可謂雪上加霜，未來將不是沒有幼兒園可以念，而是沒有教保人員願意照顧幼兒。

侯俊良表示，教育部應該要在當前的幼兒輔導管教辦法與通報機制當中，擬定相對應能保護正常教保人員的規定與機制，才可能在這波幼教逃亡潮當中，留住一些人才。否則，照目前這樣的趨勢發展，不單純只是幼托現場的人力荒，更會使整個幼教的親師關係與教育品質逐漸惡化，最終幼兒園將不再是教育場域，而是法律場所。

立委柯志恩、伍麗華出席記者會，柯志恩表示，應該要有溝通管道，而非現在家長只要一投訴，相關單位就立刻啟動調查機制，結果變成雙方對立、互相指責。這樣的氛圍對學生和孩子來說，真的不是好事。

侯俊良表示，校園中正在發生的「親師信任危機」形成惡性循環，會導致教學現場出現消極的應對態度。而更嚴重的是，最終受到傷害的是學生，影響的是學生的受教權。教育部接下來這一年應該將此列為的重點工作，找回親師之間的合作與信任感，讓教學品質逐步發揮出來。