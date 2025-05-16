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學校手機集中管理 學生團體：上課期間為原則 不應擴大「在校」

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部長鄭英耀表示，教育部將於下周公告公告「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」，原則上學生進入校園後，手機採集中管理。本報資料照片
教育部長鄭英耀表示，教育部將於下周公告公告「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」，原則上學生進入校園後，手機採集中管理。本報資料照片

教育部將於下周公告公告「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」，9月新學期開學全面實施，原則上學生進入校園後，手機將採集中管理。學生團體表示，管理手機應以「上課期間」為原則，不應擴大至「在校期間」。

教育部長鄭英耀日前受訪時表示，國民教育牽涉到地方自治，中央依據科學實證制定政策，但尊重各縣市、各學校訂定的辦法。9月開始新學期，原則上，手機於進入校園後集中管理，但要於每間教室設置收納地點，或是由學校設置統一「養機場」保管，都會尊重學校。

學生團體EdYouth表示，呼籲教育部在公告前廣納學生意見，落實兒童權利公約中，兒少表意權及被傾聽權。再者，也呼籲應維持草案中所定義的以「上課期間」為原則，不應擴大至「在校期間」，全面管制學生使用手機無法促進資訊教育素養，對於學習動機較弱的學生也難以奏效，學生分心仍可能以其他方式表現。

EdYouth也指出，使用原則應維持前次研商會議中新增內容，包括管理人員權責歸屬、校園每3年應至少檢討一次、學生申訴與救濟的途徑，以及違規處置的具體規範。也呼籲教育部進一步明定，學生代表至少需占3分之1，保障學生表意權。

再者，EdYouth也說，前次研商會議中討論的草案內容多側重管理層面，未能充分強化教育精神，教育部應聚焦資訊教育、引導學生正確使用行動載具，並強化隱私安全、個資保護等，並保障學生在學習活動中合理使用的權利。

手機 教育部 校園

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