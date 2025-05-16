教部規定高中以下學生手機集中管理 名嘴師吐槽：天真還是無知？

教育部長鄭英耀14日宣布，今（2025）年9月開學後，高中以下學生進入學校得要將手機集中管理，公民教師、名嘴黃益中對此忍不住吐槽，認為不要奢想把國中、小那一套放到高中職來，「到底是天真還是無知？」貼文也引起熱議。

鄭英耀日前公布9月開學後，高中以下學生入校後手機得集中管理，至於要以何種方式，則尊重各校訂定模式，消息引來不少討論，家長團體表示支持，但校方和教育團體則很有意見，認為此舉是丟包給學校，而且容易延伸保管問題，增加老師工作負擔。

對於這樣的規定，黃益中在臉書發文吐槽，大酸這些沒有在高中現場教過書，會以為高中職可以「保管手機」的大人們，千萬不要奢想把國中國小那一套放到高中職來，「到底是天真還是無知，大家真的可以想一想」。

貼文引來不同意見，多數人對於這樣的規定不看好，「交上來的都是空機，或是無網路機」、「我就問…智慧手錶要收嗎？智慧眼鏡要收嗎？」、「現在連國小都一堆偷偷帶了，更何況是國高中」、「我就問如果學生不交出去可以怎麼辦？」、「就是不交出去，能搜身嗎？」、「可能像當兵一樣，會有兩支手機吧」。

但也有網友表示支持，「我人在國外，他們實施禁用手機也有些時間了。大家剛開始也是不看好這個政策，但確實有很大的必要性，學生也要在入學前簽同意書，我覺得沒收手機雖然有用，但交出手機其實更有效」。