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學雜費可調0.7百分點 私大嘆虛設

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

教育部近日發函全台大專校院，通知一一四學年學雜費調幅為百分之○點七，學校若欲調整學雜費可提出申請。不過私立大學抱怨，每年可調整的學雜費形同「便當價」，且很高的機率不會通過，調整機制形同虛設。

近年隨通貨膨脹，今年學雜費收費基準調整幅度為百分之○點七，若以公、私立大專校院每學期學雜費約二點五萬元、五萬元計算，一學期僅調漲一七五元和三五○元。不過教育部政次葉丙成日前已表態，教育部分得的二百億經費中，部分要用以補助大學，到一一六年前，大學學雜費都不會增加。

不過一名私立大學校長坦言，不用談未來三年，大專校院已逾十年漲不了學雜費，因此近年才有三所私立大學告教育部，就為爭取學雜費正常化。在高通膨下無視學校辦學成本，學雜費凍漲，教育部這樣真的是愛學子嗎？

該名校長也表示，對大學而言一學期能漲的額度形同便當價，且高機率不會通過，學雜費調整機制雖每年公布，但早已失去意義。

國立大學協進會表示，這兩年因調薪及各項費用調漲，大學需承擔鉅額的自籌經費才能支應所需，期盼政府能提升大學校務所需補助。

教育部表示，學校要調整學雜費，應依規定先檢視財務、助學指標，並完成資訊公開等校內程序，於六月廿五日前提出申請。

學費 教育部 私立大學

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