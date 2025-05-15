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高中職完全免試入學放榜 錄取7588人、錄取率93%

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
114學年度高中職完全免試入學今天放榜，教育部表示，今年錄取人數計7588人，總錄取率為93.48%。本報資料照片
114學年度高中職完全免試入學今天放榜，教育部表示，今年錄取人數計7588人，總錄取率為93.48%。本報資料照片

114學年度高中職完全免試入學今天放榜，今年報名學生總計有8117人，錄取人數計7588人，總錄取率為93.48%。但教育部也表示，完全免試入學管道雖不採計國中教育會考成績，但採用條件式發放入學獎學金制度，因此，學生仍應參加會考，透過檢定機制了解學力狀況。

完全免試入學高級中等學校，單點型學校有64校，區域型則有基隆區、南投一區、南投二區、嘉義區、台南四區、高市六區、屏東區、台東區、花蓮區、連江區及澎湖區等11區域66校，總計130所公、私立學校參與，其入學方式包含單一學校單一科別志願及單一學校多群多科志願。

教育部也表示，另有國立台灣海洋大學附屬基隆海事高中、國立基隆商工、國立埔里高工、國立暨南國際大學附中、國立後壁高中、國立新營高工及國立馬公高中等7校，將於辦理撕榜後公告錄取結果。也提醒錄取學生，報到前可利用學校網站招生宣導專區查詢，並於6月16日依簡章規定時間完成報到手續，以確保個人權益。

教育部說明，114學年度擴大辦理高級中等學校學習區完全免試入學，在歷年辦理基礎下，邀請多所私立學校以單點方式辦理完全免試入學。後續將視114學年度各單點及區域學校辦理情形，逐步擴大辦理學習區完全免試入學。

教育部也指出，該入學管道登記報名人數未達招生人數時，可全部錄取，如報名人數大於各校核定招收完全免試入學人數，則參考各就學區免試入學作業要點超額比序項目及順序，經適當比序後錄取；如比序後仍有同分者，則以增額錄取核定招生名額5%為原則。如有招生缺額，可流用至現行就學區免試入學招生名額。

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免試入學 放榜 教育部

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