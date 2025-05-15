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施比受更有福 台南9學生獲青少年志工菁英獎

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南二中學生施卉軒榮以及其他8名學生多年來投入志工服務，關懷弱勢，獲選第25屆「台新青少年志工菁英獎」，今天接受市長黃偉哲頒獎表揚。記者鄭惠仁／攝影
台南二中學生施卉軒榮以及其他8名學生多年來投入志工服務，關懷弱勢，獲選第25屆「台新青少年志工菁英獎」，今天接受市長黃偉哲頒獎表揚。記者鄭惠仁／攝影

台南二中學生施卉軒榮以及其他8名學生多年來投入志工服務，關懷弱勢，獲選第25屆「台新青少年志工菁英獎」，今天在南市府接受市長黃偉哲頒獎表揚，黃偉哲強調，「施比受更有福」，從事志工服務對社會、對自身都有正向的幫助，除了療癒他人也療癒了自己。

9名學生分別榮獲「全國菁英獎」、「傑出志工獎」及「奉獻獎」，黃偉哲肯定青少年志工們願意在非常年輕的時期就投入志工服務，讓社會更美好，也感謝台新青少年基金會，讓青少年志工的付出能夠被看見。他說，要維持高品質的服務，光靠市府編制人力遠遠不夠，需要來自志工團體的投入，台南市有10萬志工，是志工城市，也因為志工的投入，彌補公部門人力不足。

黃偉哲說，曾表揚過94歲志工，看到在場許多還在就學階段就加入志工行列的年輕朋友，除了感謝外，也相信「施比受更有福」，從事志工服務對社會、對自身都有正向的幫助。

「台新青少年志工菁英獎」為國際性的表揚活動，目的為肯定及鼓勵在志願服務方面表現傑出的青少年。今年台南有9名學生參與醫療防災、偏鄉教育、文化傳承等多元領域服務工作而獲獎。

台新青少年基金會董事長蔡清祥表示，今年有2234個參賽案件，最年輕的僅13歲，顯見志願服務精神已逐漸向下扎根，不僅豐富了學生的學習歷程，也為社會注入溫暖與希望。

台南二中學生施卉軒榮獲全國僅8名的「全國菁英獎」，她分享，因幼時受醫院志工關懷而萌生服務社會的動機，自小學五年級起便投入志工行列，參與物資整理、零錢箱回收等工作，並透過「雲志工」形式陪伴特殊境遇者；從中了解同理心以及植物人家庭得困境，也因此學習到相關知識，並考取初級救護技術員證照。

台南一中進修部學生郭宥妡榮獲「傑出志工獎」，她以自身療癒經驗為出發點，自學韓文並設計課程，成立「星火鄉伴」團隊，深入偏鄉推動教育服務，點燃孩童學習熱情，並參與「台語巢」計畫推廣本土語言。

教育局表示，獲獎學生用熱情、創意與堅持，身體力行詮釋了「為愛，舞所不能」的精神，不僅改變了他人的生命，也為社會注入持續不斷的正能量。

台南二中學生施卉軒榮獲全國僅8名的「全國菁英獎」。記者鄭惠仁／攝影
台南二中學生施卉軒榮獲全國僅8名的「全國菁英獎」。記者鄭惠仁／攝影
台南一中進修部學生郭宥妡榮獲「傑出志工獎」。記者鄭惠仁／攝影
台南一中進修部學生郭宥妡榮獲「傑出志工獎」。記者鄭惠仁／攝影

台南 菁英

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