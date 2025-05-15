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校園手機管制挨批丟包 鄭英耀：教育部沒有推責任

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
鄭英耀今天到高雄出席2025年放視大賞。記者王勇超／攝影
鄭英耀今天到高雄出席2025年放視大賞。記者王勇超／攝影

教育部鄭英耀昨天宣布，高中以下學生入校後手機集中管理規定，將於9月新學期開學後上路，至於要以何種方式，尊重各校訂定模式，此舉被全國教育產業總工會理事長林碩杰抨擊是把責任「丟包」給學校。鄭英耀今天受訪表示，教育部不會不負責任，而是關心新世代所有青少年、兒童健康身心發展，生活上有更好、更有效率的學習生活。

鄭英耀今天到高雄出席2025年放視大賞，會後接受媒體時訪問表示，全教產他有他的想法予以尊重，卻用扣帽子說教育部沒有責任，當看到全世界都擔心青少年成長過程因為智慧手機、社群網站、短影音帶來負面心理情緒上傷害跟影響，身為教師工作者教育專業人員，相信都非常清楚，應對手機有更清楚管理，在不影響教學下，尊重各地方和學校。

鄭英耀說，原則上課期間不使用，學校期間不使用，不過因為如高中職某些場域需要自主學習數位課程，跟22個地方縣市教育局處、校長協會、教師協會及家長協會都有座談建立共識。

鄭英耀指出，澳洲於2024年起首年進行校園管理手機，經1年後，以新南威爾斯經澳洲教育部調查，1000名校長中超過八成表達學生學習更專注，學業表現更好，過去曾有的問題行為，超過五成校長認為有改善，這條路、這個政策是有價值的。

鄭英耀說，像法國在更早前連手機都不能帶到校園，美國各州都在訂定限制辦法，全世界先進國家都看到手機可能帶來負面影響，不能視而不見，身為教育工作者要正視問題，並一起建構支持新世代健康成長空間。

手機 教育部 鄭英耀

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