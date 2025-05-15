故宮7案預算全數解凍 但須對「新故宮計畫」提書面報告
立院教委會今天處理故宮114年度預算凍結項目共7案，中午全數解凍，但要求故宮必須針對新故宮計畫的23個預算提案，在一個月內給委員更更詳盡的報告，讓委員可以得到更清楚的了解。
「新故宮計畫」預算編列18億8339萬4000元，遭立院凍結3億5000萬元，要求故宮向教委會提出專案報告後，始得動支。今天故宮院長蕭宗煌專案報告之後，立委對故宮玻璃入口意象是否遮擋視野、節能問題仍有疑慮。最後決定全數解凍，但必須對委員的預算提案提出更詳盡的報告。
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