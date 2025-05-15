影／幼兒不當對待案暴增 靖娟籲政府加強幼教品質監管

今天為全國兒童安全日，靖娟基金會與全國幼教產業工會上午舉辦記者會，呼籲政府重視幼兒教育品質，加強監管。

根據教育部統計，2025年全台2至6歲幼兒入園率已達80%，反映家長對學前教育的高度重視。靖娟基金會於今年3月針對全台22縣市幼兒園家長進行問卷調查，結果顯示家長在選擇幼兒園時最重視「教學與活動空間」、「教學策略」與「環境衛生」，整體服務品質給予高度肯定，但如師生互動、教保倫理等關鍵因素卻常難以察覺。同時，根據國教署資料，不當對待幼兒裁罰案已從112年的49件暴增至113年的135件，增幅高達2.7倍，顯見幼兒園所的服務品質仍有待改善，監督制度仍待強化。

經由靖娟基金會本次調查結果可以發現，家長在選擇幼兒園時，重視的主要因素仍是這些可見性高、易取得資訊的外在條件。相較於師資專業、園所行政管理、校園安全等可見性低、不易取得的資訊，家長往往是難以掌握的。

靖娟基金會執行長許雅荏表示：「學前教育的普及固然重要，但幼教品質才是保障幼兒安全成長的根基。在提升入園率的同時，更應針對園所環境、教保人員資格及不當對待事件等面向，同步強化監督制度。