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台東教師虐童案 議員氣到準備髒水潑教育處長
台東某國小學前幼兒園特教班6幼童遭教師不當虐待案件，4名相關涉案教師已遭懲處，今天議會定期會也成為議員質詢焦點，其中議員林參天更準備一盆髒水，打算潑灑教育處長蔡美瑤，幸未潑灑出去。林說，只要未誠實回答，給民意滿意的答案，他就潑。
蔡美瑤表示，從接獲學校通報到事件處理，教育處都秉持毋枉毋縱的態度去解決問題，甚至第一時間就針對施暴教師給予最高60萬元罰緩，以及終身不得任教公佈姓名等處分，此外，對於學童的後續輔導及關懷至今一直持續，並未怠慢，對此事她也虛心檢討。
台東某國小學前幼兒園特教班學童於今年1月傳出遭教保老師施暴，議員在3月臨時會中提出檢討，立法委員伍麗華於4月2日於立院舉行記者會，引起社關注，議會也在4月18日成立專案小組，教育處展開調查。縣府教育處月初公布調查結果，並懲處4名相關涉案教師。
今天議會定期會單位工作檢討，議員古志成、林參天、鄭崗山、董昌華、王姷力、陳宏宗、周達三、張國洲、楊清順及簡維國，針對教保老師對學童施暴紛紛質詢教育處，其中林參天準備一盆調混的髒水，準備潑灑蔡美瑤，希望她在備詢時能夠實話實答。
林參天氣憤的說，教育處從一開始就在隱匿和說謊，好在縣警局介入調查將監視影帶還原真相，才陸續爆出教師對孩子施暴，這對孩子父母親情何以堪； 凱凱案至今引起社會大眾高度重視的同時，他奉勸教育處不要散漫，一定會把這盆教育的髒水潑灑下去。
另古志成表示，教育處整個調查時序都不完整，也都很被動，這是必須要檢討，且教育處不應該一直甩鍋，該負甚麼行政責任就要負起來。
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