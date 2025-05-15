不當對待幼兒裁罰案暴增1.7倍 靖娟籲政府強化監督制度

今天是全國兒童安全日，靖娟基金會與全國幼教產業工會舉辦記者會，呼籲政府重視幼兒教育品質。記者會中指出，根據國教署資料，幼兒園不當對待幼兒裁罰案已從民國112年的49件暴增至113年的135件，增幅高達1.7倍，幼兒園服務品質有待改善，監督制度仍待強化。

靖娟基金會指出，從國教署近年統計的幼兒園裁罰樣態資料顯示，「教保人員不當對待條例」實施後，不當對待裁罰案例顯著上升，112年共有49件，到了113年更暴增至135件，為前一年的2.7倍、增幅達1.7倍，其中裁罰樣態以不當對待、超收、師資問題、教學環境等相關問題為主，顯見幼兒園服務品質仍待改善。

靖娟基金會執行長許雅荏表示，幼教品質是保障幼兒安全成長的根基。政府在提升入園率的同時，更應針對園所環境、教保人員資格及不當對待事件等面向，同步強化監督制度。

該會提出3點建議，包括落實稽查評鑑，確保幼兒園遵循相關規範、晉用具幼教專業背景的合格師資，提升教保品質、杜絕不當對待行為，打造安全、尊重的學習環境。

全國幼教產業工會理事長許文菁說，幼兒園內不當對待事件激增，與聘用無教師證、非幼教背景的人員擔任幼教老師有高度關聯。部分園所為節省人力成本，長期濫用法規漏洞，犧牲幼兒安全與教保品質。缺乏專業的大學生普遍不具備幼兒發展知識與班級經營能力，面對特殊需求幼兒更顯無力，恐成不當對待的風險來源。

許文菁表示，呼籲國教署正視專業失衡問題，提升合格教保人員待遇，確保每位幼兒都能在安全、具品質的環境中成長學習。

靖娟基金會今天也公布一份家長選擇幼兒園的考量因素調查，結果顯示，家長會依序以「教學與活動空間」、「教學策略（目標、方法及內容）」及「環境衛生」因素作為對幼兒園的考量。顯見，家長極度重視孩子的學習與遊戲空間是否安全舒適，教學方式是否具備教育理念與發展性，同時也關注幼兒園內的衛生與健康管理品質。