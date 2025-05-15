中市托嬰中心14嬰幼兒遭不當對待 市府：嚴格究辦查到底

台中市豐原區某托嬰中心驚爆保育員虐兒案，至少有14名嬰幼兒遭該保育員粗魯拉扯、不當對待，今天上午6名家長集體控訴，要求市長盧秀燕主持公道。社會局表示，4月底發現後立即查辦，絕對會嚴懲，確保該保育員不會在台中任教，也會嚴查機構有無疏失。

社會局長廖靜芝表示，社會局4月25日不定期稽查時發現，立刻要求園方保存錄影帶，送到社會局，由多名同仁從頭到尾看完，因為影片數量較多，花了些時間才看完，確認該保育員對14名嬰幼兒粗魯拉扯、搖晃等不當對待。

廖靜芝說，看完後非常痛心，絕對會嚴懲該保育員，不會放任；接下來依照程序陸續訪談家長，也會徹查其他保育員是否有知情不報的狀況，以及幼兒園有無管理不當、延遲通報等情形，會依法嚴格究辦，公告姓名、處以罰鍰，也會撤銷執照。

家長控訴社會局處理太慢，廖靜芝回應，25日發現後立刻要求園方送帶，影帶時間較長，日前才看完，這部分並無延遲，接下來也會盡快處理，給家長交代；至於有人爆出該保育員3月離職後又到神岡區某幼兒園任教，廖表示4月底查辦時，該保育員已無任教，接下來也會徹查，保證其不會在台中任教。