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被指反對與大陸交流 教長鄭英耀：這樣的帽子我承擔不起

聯合報／ 記者王勇超王昭月／高雄即時報導
教育部長鄭英耀今天受訪時強調，並非反對兩岸交流，而是因應當前兩岸關係緊張，提醒學生與師長在橙色旅遊警示下，應慎重考慮赴中交流的潛在風險。記者王勇超／攝影
教育部長鄭英耀今天受訪時強調，並非反對兩岸交流，而是因應當前兩岸關係緊張，提醒學生與師長在橙色旅遊警示下，應慎重考慮赴中交流的潛在風險。記者王勇超／攝影

暑假將至，許多家長規劃帶孩子出國旅遊。針對近日中國大陸方面提供的免費或落地接待的交流活動，陸委會日前發布提醒，呼籲國人提高警覺。教育部長鄭英耀今天受訪時強調，並非反對兩岸交流，而是因應當前兩岸關係緊張，提醒學生與師長在橙色旅遊警示下，應慎重考慮赴中交流的潛在風險。

鄭英耀說，被指控反對與中國交流，「這樣的帽子我承擔不起」，他是在陳述一個事實，現在兩岸確實比較緊張，陸委會也公布是橙色警戒。

針對外界質疑政府過度干預人民交流自由，鄭英耀表示，教育部無意限制個人遷徙自由，但在橙色警示發布下，有責任提醒學生與學校評估風險，「這部分政府立場非常清楚。」

陸委會日前已針對中國方面提出的「免費招待」或「落地接待」交流行程提出警示，認為此類活動恐有統戰意圖。教育部也隨後呼籲各級學校與師生審慎考量是否參與。

鄭英耀指出，學術交流本應受到鼓勵，但交流的對象與環境需審慎評估。歐美先進國家或其他民主國家，對台灣較為友善，學術與文化交流建立在互相尊重基礎上；但中國對台灣並不友善，也非民主國家，學生與教師在當地從事學術或文化活動，可能涉及複雜的政治風險。

他進一步強調，學術交流本來應可以肯定的，但歐美先進國家與其他對台灣並沒有像中國對台灣那麼不友善，它是基於一個不民主的國家，學術交流是多鼓勵青少年，師生和歐美缺進民主國家多交流。

對台 鄭英耀 陸委會

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