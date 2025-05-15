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新壽獎學金公開抽出 頒發近300萬元鼓勵學子向學

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新壽獎學金在律師林財生(右)見證下，由新光人壽副總經理壽以祥(中)與協理林保霖(左)共同抽出1,070名學子，獲得獎學金殊榮。新光人壽／提供
新壽獎學金在律師林財生(右)見證下，由新光人壽副總經理壽以祥(中)與協理林保霖(左)共同抽出1,070名學子，獲得獎學金殊榮。新光人壽／提供

新光人壽獎學金公開抽籤儀式於5月2日假新光人壽松山金融大樓舉行，由新光人壽副總經理壽以祥主持，並邀請業務企劃部協理林保霖與律師林財生共同見證公開抽籤儀式。今年獎學金共13,255位同學申請，共計1,070名高中至大學學生獲得獎學金殊榮。此次抽籤結果在「新光人壽獎學金」網站開放查詢，預計6月下旬起分批匯款予學生，合計頒發近新臺幣300萬元，鼓勵學子努力向學。

新光人壽表示，每位獲獎者都展現堅韌不拔的精神和不懈的努力，值得讚賞及鼓勵。這個活動不僅是肯定學子們面對逆境的努力，也是對他們未來的支持與鼓勵，因此即使未能抽中獎學金的同學，主辦單位也將頒贈一份榮譽狀作為積極向學的鼓勵。

新光人壽長期致力分齡學生族群的多元培育，長期針對小學、高中、大學等階段學子，陪伴適性成長，並展開不同形式的金融教育計畫。去年起首次發起「新光幸福的功課」培力計畫，結合長期自辦的新光盃熱門街舞、新光盃魔術方塊、新光電競、新光全國繪畫及足球訓練營等體育休閒活動，將活動元素帶入偏鄉國小課程，提供孩童更寬廣的學習管道，為孩童創造多元的學習機會，發掘天賦潛能，找到人生發光發熱的舞台。

同時，新壽重視青年培育，每年透過產學合作、活動專案等方式，致力培養新世代保險專業人才，至今累計已與50餘所大專院校締結產學合作，協助學生加強其金融產業實務經驗與實習活動，提升就業競爭力，讓學生提早探索職涯方向，拓展更寬廣的眼界。

新光人壽深耕校園多年，獲得多屆保險信望愛獎「最佳保險教育貢獻獎」肯定，未來，新壽將持續投注資源，關注學子適才適性發展，成為陪伴並照亮青年逐夢成長過程中一道溫暖的光，並為下一代教育及保險產業發展貢獻最大的心力。

保險 新光人壽 獎學金

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