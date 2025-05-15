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台北大師星秀音樂節7月登場 學子報名創新高

中央社／ 台北15日電

2025台北大師星秀音樂節（Taipei Music Academy & Festival, TMAF）7月登場，今年青年音樂學子報名數創歷屆新高達358人，來自台灣、美國等10多國，報名學子水準也大幅提升。

TMAF藝術總監、紐約大都會歌劇院管弦樂團首席詹曉昀表示，今年報名數比去年增加59%，成員除亞洲國家，也有英國、義大利、斯洛維尼亞與丹麥等新秀；TMAF執行長陳則言說，成立願景是齊聚最好的師生台灣同台演出，體驗「音樂即生活」狀態，初衷未曾改變。

詹曉昀表示，音樂節首週先個人培訓，再致力以室內樂培養小型合奏技巧，最後進入管弦樂團排練，結合所有令人驚嘆元素就已非常精采，但有些事可歸因到更高層次，「這個環境有一種魔力，甚至是一種精神品質，難以言語形容。」

今年參與名家包括紐約愛樂（New YorkPhilharmonic）長號首席阿勒西（Joseph Alessi）、芝加哥交響樂團（Chicago Symphony Orchestra）小號首席巴塔揚（Esteban Batallán）、克里夫蘭管弦樂團（TheCleveland Orchestra）長笛首席史密斯（Joshua Smith）以及達拉斯交響樂團（Dallas Symphony Orchestra）首席柯爾（Alexander Kerr）等，都是一時之選。

音樂節最大亮點之一是邀曾任紐約大都會歌劇院首席指揮多年，與詹曉昀有深厚合作默契的達拉斯交響樂團音樂總監，及NHK交響樂團（NHK SymphonyOrchestra）與丹麥國家交響樂團（Danish NationalSymphony Orchestra）首席指揮路易西（Fabio Luisi）領軍TMAF交響樂團。

據TMAF發布新聞資料，系列節目包括7月31日與8月1日「星秀室內樂音樂會」、8月7日「大師巨星音樂會」與8月8日到10日分別於台中國家歌劇院、高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳與台北國家音樂廳「2025大師星秀音樂節交響音樂會」。

交響樂團 音樂會

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