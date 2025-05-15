獨／曾不當對待幼童遭罰 新竹師改名再招生教游泳 政府急封殺

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聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
新竹有家長投訴，近來在臉書社團看見一則招生貼文，赫然發現發文者正是曾因不當對待幼童遭裁罰的男子，改名後繼續以游泳教練身分開班授課。（圖僅示意）。圖／竹市府提供
新竹有家長投訴，近來在臉書社團看見一則招生貼文，赫然發現發文者正是曾因不當對待幼童遭裁罰的男子，改名後繼續以游泳教練身分開班授課。（圖僅示意）。圖／竹市府提供

新竹有家長投訴，近來在臉書社團看見一則招生貼文，赫然發現發文者正是曾因不當對待幼童遭裁罰的男子，改名後繼續以游泳教練身分開班授課。新竹縣政府教育局表示，已公告所有配合縣府辦理游泳課程之學校，禁止聘用該名教練。

根據教保網公開裁罰紀錄，該男於去年因違反幼兒教育及照顧法「對幼童有非屬情節重大之不當對待行為」，遭裁罰6萬元，同一幼兒園負責人也因「教保服務機構有其他服務人員對幼兒不當對待行為」，被處6千元罰鍰。

不過家長近日在臉書「新竹大小事」中發現，該男以游泳教練名義發布招生貼文，以「家長免費上課」等話術招攬學生，並主打居家與社區泳池教學。家長氣憤指出，該男在新竹市私幼任職期間曾遭裁罰，卻仍能繼續招募兒童，痛批行政罰紀錄根本形同虛設。

新竹市政府教育處說明，本案為去年1月間竹市某私幼發生教保相關人員違法事件，後經市府完成調查程序後召開認定委員會決議，認定該師違反幼照法「對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為」裁罰6萬元。

由於該師向教育部提起訴願，教育部同年10月訴願決定書認定「原處分撤銷，由原處分機關於2個月內另為適法之處分」，市府復於去年11月重啟續行調查並於12月召開認定委員會，決議維持原處分。

教育處指出，有關社群媒體中「台灣幼兒園地圖」並非官方公告系統，故未刪除第一筆撤銷處分資料，出現重複之情形。依據國教署規定幼兒園違規裁罰案件統一公告於全國教保資訊網。

該師也在臉書喊冤：「你這恐龍家長，女兒上課不乖、不給你女兒獎勵，叫你女兒栽贓我親吻她，害我工作及人格損失，你知道我做鬼也不會放過你嗎？輿論要放大我有懶人包，看誰受委屈。」似乎是在回應關於遭到懲處與裁罰一事。

對此，新竹縣政府教育局表示，目前已針對新竹縣內例行查核的游泳池確認，未發現有聘用該名教練情形。另亦將公告所有配合縣府辦理游泳課程學校，禁止聘用該名教練。

教練 新竹

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