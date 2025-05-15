台中知名幼兒園驚傳霸凌？中班生疑遭大班生扯標籤勒頸...教育局要查

公立幼兒園平價延托超佛心，卻遭家長濫用，遲到或壓線來接孩子，讓老師苦等半小時、1小時，等於隱形加班。高雄市一園所強制執行遲到接小孩三次就退學籍，保護老師的勞動權益，已執行過一次，家長苦求也沒用，是怎麼辦到的？

2025-05-15 07:30