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台中知名幼兒園驚傳霸凌？中班生疑遭大班生扯標籤勒頸...教育局要查
台中市一家知名連鎖雙語幼兒園，驚爆中班生疑遭大班生霸凌，中班生遭拉扯衣服標籤，導致標籤斷裂勒頸，但聲響竟未驚動教保員，幼兒園最後定調為單一互動事件，並非霸凌，家長得知後相當不滿，決定退學，並投訴台中市教育局。
教育局表示，已接獲民眾電話陳情指該園疑似不當對待其子女，教育局已依教保相關人員違法事件調查處理辦法規定之處理程序移送審查小組審議，審議結果將另行通知。
幼兒園指出，未來將依照教育局審議的結果，處理相關事宜。
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