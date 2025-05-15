教長主張禁兩岸交流 蕭旭岑：鄭英耀打臉總統 應下台

教育部長鄭英耀昨天受訪表示，禁止、反對中小學、甚至大學生與中國大陸交流。馬英九基金會執行長蕭旭岑批評，鄭英耀違反憲法與兩岸條例規定，限制國人行動自由，恐嚇學子不得赴陸交流，已明顯不適任，應自請下台。

蕭旭岑指出，賴清德總統剛接受日本經濟新聞專訪，呼籲兩岸能交流與合作，讓對抗轉化為對話，讓封鎖變成交流，結果教育部長馬上打臉總統，鄭英耀違反賴清德政策，更應下台負責。

蕭旭岑表示，全世界都無法與大陸脫鉤，連祭出關稅戰的美國總統川普都主動調整和大陸達成協議，值此國際局勢風起雲湧，兩岸關係緊張之際，鄭英耀竟粗暴要中斷兩岸青年學子交流，明顯在危害台灣利益，給賴總統添亂，有這樣的教長，對台灣的教育還有期待嗎？

蕭旭岑指出，中華民國憲法增修條文與兩岸人民關係條例，是兩岸民間往來交流的法理依據，連主管機關的陸委會都不敢中斷兩岸交流，鄭英耀憑什麼？有賴清德總統的授權？有經過行政院院會同意嗎？立法院有通過修法嗎？請鄭英耀辭職負責，並為政務官恐嚇人民向全國各級學校學生與家長道歉。