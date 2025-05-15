教長表態禁兩岸交流 學界：鄭英耀是賴政府第一人

教育部長鄭英耀昨天表示，國際交流對學生來說是好事，但對於和中國交流，現在不鼓勵，甚至是禁止與反對，「我不鼓勵中小學、甚至大學交流只想到中國」。

陸委會日前表示，暑假即將到來，中共持續透過各種管道招攬我青年學生赴陸參加各式交流活動，家長及老師、同學對於陸方提供全額免費或落地接待等不合常理的活動，務必提高警覺，擔心這些具有高誘因又看似無害的「機會」，可能淪為中共的統戰宣傳工具。

鄭英耀昨出席「攜手共護網路新世代」記者會，會後受訪時表示，目前兩岸關係緊張，陸委會對此頒布橙色旅遊警戒，提醒國人到中國大陸旅遊、交流會有風險存在。就教育部的立場，國際交流的經驗對學生來講是好事，但國際交流不會只有中國，若要增加國際視野、學習經驗，現階段可考慮歐美、東北亞或東南亞，有更多的國家值得去交流。

對於鄭英耀上述談話，台師大政治所教授曲兆祥表示，鄭英耀是以教育部長身分，明白揭示賴政府想要禁絕兩岸交流的第一人。暑假在即，很多學生會安排到澳洲、美國遊學交流，中國大陸難道不能列入選擇嗎？

曲兆祥說，學生想去哪裡，應該是憲法保障的自由，若教育部要明令禁止赴大陸交流應立即行函給學校，否則除非憲法改寫，要不然師生照常行事。

北教大語創系副教授楊宗翰表示，教育部到底是不鼓勵還是禁止與中國的學校交流？是不值得交流，還是不允許交流？又限制的是學術參訪、師生交流，還是不允許參加對岸舉辦的研討會，時間上又該從何起算。

楊宗翰強調，部會首長應該把話講清楚，且政策轉折應有充足的理由與配套，勿讓即將放暑假、已排行程的師生，因為部長一句話，就被迫陷入違規的風險中。

一名私立大學高層指出，「現在兩岸交流實在不知道怎麼做。」落地招待在過去都是雙邊習以為常的事，對學生來說是減輕經濟負擔，但現在若陸方提及落地招待，學校反而不敢去。

該名高層指出，陸方邀請台灣學校交流，當然希望台灣能對其有好感，如同東道主請客會盡可能招待，但現在只要是陸方給予台灣的學校特別關照，就懷疑對方意圖統戰，可見政府對國人的自主判斷失去了信心。