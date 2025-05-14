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青聚點計畫首推培力機制 輔導實作加2萬行動金

中央社／ 台北14日電

為鼓勵青年參與地方事務，114年地方創生人才培育計畫擴大錄取40組青聚點，更首度推出Dream Idea實踐培力機制，鼓勵將點子化為行動，並提供實作輔導和新台幣2萬元行動金。

教育部青年發展署今天發布新聞稿指出，蹲點實作最大的特色在於透過青聚點的陪伴與引領，更注重青年與在地團隊「共創共學」的過程，透過由淺入深的培育機制，讓青年在有經驗的前輩引領之下，安心踏出參與地方事務第一步。

青年署表示，114年青聚點地方創生人才培育計畫擴大錄取40組青聚點，每個青聚點提供至少5個名額，總計逾200個蹲點實作機會，實作內容涵蓋文化傳承、社區營造、地方產業、數位創新等多元領域，完成蹲點實作還可參加Dream Idea績優點子競賽，獲獎者可獲得1萬元獎品券。

去年前往穀笠合作社蹲點實作的青年高嘉豪，提出「記憶是一條溪」計畫，結合走溪工作坊、水文化地圖製作與流域生命史書寫，連結耆老知識與青年行動，讓銅門部落清水溪的文化記憶得以跨世代串聯，在結束蹲點實作後，穀笠合作社更持續陪伴輔導高嘉豪進行部落盤點工作。

青年署提到，正因這類創新提案與青聚點陪跑，展現出投入地方事務的潛力，因此今年首度推出DreamIdea實踐培力機制，將媒合陪伴業師，提供實作輔導等機制協助青年將點子化為實際行動，並另提供行動金2萬元，後續還可銜接青年社區參與行動2.0Changemaker計畫Actor組提案。

青年署將於5月16日、21日、22日舉辦蹲點實作線上說明會，邀請青聚點分享今年蹲點主題與亮點，以及過去曾參與蹲點實作的青年們分享經驗與收穫，有興趣者可上網報名（https://forms.gle/sxXyH9JKYwJDsDS98）。

機制 青年

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