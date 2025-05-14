明確禁止、反對兩岸交流 學者：教長鄭英耀史上第一人

教育部長鄭英耀今表示，國際交流對學生來說是好事，但對於和中國交流，以現在來講不鼓勵，甚至是禁止、反對。「我不鼓勵中小學、甚至大學交流只想到中國」。學者指出，鄭英耀是把總統賴清德兩岸交流說得如此清楚的第一人，明白揭示就是要禁絕兩岸交流。也有學者呼籲，政策轉折應有充足的理由與配套，別讓師生因部長一句話，就被迫陷入違規的風險中。

鄭英耀也指出，兩岸關係緊張，陸委會也對中國大陸發布橙色旅遊警戒，就教育部立場，國際交流對學生是好事，但國際交流不會只有中國，若要增加國際視野、學習經驗，現階段可考慮歐美、東北亞、東南亞，有更多國家值得去交流。

台師大政治所教授曲兆祥表示，鄭英耀是以教育部長身份，明白揭示賴政府就是要禁絕兩岸交流的第一人。暑假在即，很多學生會安排到澳洲、美國遊學交流，「中國大陸不能列入選擇嗎？」

曲兆祥也說，學生想去哪裡，應該是憲法保障的自由，若教育部要明令禁止，應該立即行函給學校，否則除非憲法改寫，要不然師生照舊行事。

北教大語創系副教授楊宗翰認為，部長此語有誤，台灣各大學交流從來就不曾「只想到中國」，中國大陸等同其他國家，都只是對外交流的對象或選項之一。

楊宗翰指出，教育部到底是「不鼓勵與中國的學校交流」，還是「禁止與中國的學校交流」？是不值得交流，還是不允許交流？又限制的是學術參訪、師生交流，還是不允許參加對岸辦的研討會，時間上又該從何起算。

楊宗翰說，部會首長應把話講清楚，不是受訪時就拋一句話，測測風向跟輿論反應。政策轉折應有充足的理由與配套，不是將要放暑假、已排行程的師生，因為部長受訪時一句話，就被迫陷入違規的風險中。

一名私立大學高層坦言，「現在兩岸交流這一塊，實在不知道怎麼做。」落地招待在過去都是雙邊習以為常的事，對學生來說是減輕經濟負擔，又有實質交流體驗，但現在若陸方提及是落地招待，學校反而不敢去了。

該名高層指出，陸方邀請台灣學校作客，當然是希望台灣能對其有好感，如同請請人來做客，東道主會盡可能招待。我方政府認為，只要陸方給予台灣學校特別關照，就懷疑其意圖要「統戰」，可見政府是對台灣的自由社會、人民的自主判斷失去了信心，「早期是對岸怕我們，現在反而是台灣怕陸方。」