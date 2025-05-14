暑期兩岸交流陸委會籲師生警覺 鄭英耀：不鼓勵甚至禁止、反對

暑假將至，大陸委員會昨天在臉書發文提醒，師生、家長對於中共的免費或落地接待交流活動，務必提高警覺。教育部長鄭英耀今天對此表示，兩岸現處於緊張關係，國際交流對學生來說是好事，但對於和中國交流，以現在來講不鼓勵，甚至是禁止、反對。

陸委會昨天在臉書發文，指暑假即將到來，中共持續透過各種管道招攬我青年學生赴陸參加各式交流活動，家長及老師、同學們對於陸方提供全額免費或落地接待等不合常理的活動，務必提高警覺，擔心這些具有高誘因又看似無害的「機會」，可能會淪為中共的統戰宣傳工具。

教育部今天舉辦「攜手共護網路新世代」記者會，鄭英耀會後接受媒體聯訪時表示，兩岸現在處於緊張關係，陸委會也對此頒布「橙色」旅遊警戒，提醒國人到中國旅遊、交流會有風險存在。就教育部的立場，國際交流的經驗對學生來講是好事，但國際交流不會只有中國，若要增加國際視野、學習經驗，現階段可考慮歐美、東北亞、東南亞，都有更多國家值得去交流。

有記者追問，部長是否不鼓勵大家去中國交流？鄭英耀表示，以現在來講不鼓勵，甚至是禁止、反對，「我不鼓勵中小學、甚至大學交流只想到中國」。