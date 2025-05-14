進「鄉」團榮獲青志獎　受總統接見展現林口康橋教育實踐力

林口康橋學生社團「進鄉團」榮獲第2屆青志獎，由社長林巧恩(倒數第二排左起第二位)代表出席接見。 圖／總統府 提供

在教育部青年發展署主辦的第二屆「青志獎」中，康橋國際學校林口校區學生社團「進鄉團」憑藉深耕偏鄉教育的熱忱與長年推動品格營隊的成果，自全台106組優秀志工團隊中脫穎而出，榮獲「佳行獎」殊榮。13日，進鄉團學生代表受邀進入總統府，與總統親自交流分享志願服務成果，象徵青年行動力的實踐獲得國家級肯定，更具體體現康橋重視全人教育與品格發展的核心理念。

進「鄉」團由一群具有服務熱忱的中學生自發組成，長年關注偏鄉孩童教育，與台灣世界展望會合作，每逢寒暑假定期舉辦「星心相印」三天兩夜品格營隊，帶領孩子們每年透過主題活動探索不同品格核心，如「合作」、「勇氣」等，從中培養自信與解決問題的能力。而「星心相印」寓意每位孩子如星星般閃亮，團隊希望透過營隊點燃孩子心中的光芒；另外，學生們在營隊籌辦過程中，同時學會了溝通協調、時間管理與團隊合作，展現出卓越的組織力、創意與領導精神。這不僅是對社會的回饋，更是自我成長的重要歷程，呼應康橋所強調的「從生活中學習、在服務中成長」的教育精神。

林口康橋進「鄉」團是由一群具有服務熱忱的中學生自發組成，長年關注偏鄉孩童教育。 圖／康橋國際學校 提供

進「鄉」團平時也積極發起校內公益行動廣邀師生共襄盛舉，包括飢餓三十、物資募捐及點心義賣等，透過具體行動推廣公共議題，深化對社會的理解與責任感，並讓師生在付出與分享的過程中，親身體會到「讓愛走動」的真正意義。值得一提是，林口康橋鼓勵學生積極參與並主導各類活動是提高學習參與度的關鍵，高中社團中有七成以上的比例是由學生自主創立，這不僅證明康橋學生的自主學習能力，也顯示學校教育的成效，期待學生以正直為本，懷抱關懷之心，秉持恆毅力，持續勇於探索世界。

學生們在營隊籌辦中學會溝通協調、時間管理與團隊合作，展現出優異的組織力與領導創意。 圖／康橋國際學校 提供

林口康橋表示，學校不只重視課業上的學習，亦對學生投入志工行動給予高度肯定，充分展現青年以愛與行動力改變社會的潛能，未來將持續支持學生以多元方式探索自我、貢獻社會，讓學習更多樣化，培養孩子勇於挑戰與獨立行動的多元能力。進「鄉」團的故事也為所有康橋學生樹立了榜樣，在助人中發現自己，在行動中實現教育的真正意義。