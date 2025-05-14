金門國中段考題內容像話嗎？翁姓老師遭起底網路聲量飆破萬

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

金門縣立金城國民中學的九年級健康教育段考考題，近日在網路上引爆輿論海嘯！「強姦母麻雀」、「喝精液豆漿」、「女人救世賤」等一系列充斥著不雅字眼與性別歧視的內容，讓學生與家長怒批這根本是「用考題性騷擾學生」！

這起事件最早於5月10日在社群平台傳出，有網友指出某國中段考題目中充斥著「綠茶婊」、「渣男」、「打炮哥」等帶有性別偏見的用語。隨後有更多網友爆料，這份充滿爭議的考卷正是來自金門金城國中九年級的健康教育科段考。

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體進行調查，發現近四天（5/10～5/13）以來「金門金城國中段考題目」相關討論聲量已火速飆升至13,489筆，以下將帶您一同關注事件發展、校方回應與社群觀點。

不雅考題曝光！仇女用語與性騷擾內容網路炸鍋

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

根據流傳考卷截圖和照片，內容涉及極具爭議的敘述，包括：「母麻雀表示：『下面羊死了』，隨即遭到公麻雀強姦」、「打炮哥」、「低端網紅愛滋貓」、「女人救世賤（就是賤）」、「喝精液豆漿」等，引發各界一片撻伐之聲，普遍認為這份考卷不僅充滿對女性的仇視、對愛滋病患的汙名化，更涉及嚴重的言語性騷擾。《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體盤點近四日（5/10～5/13）「金門金城國中段考題目」的熱門關鍵字，「性平、用語、性騷擾、不恰當、不妥」等成為網友高度關注的焦點。

翻攝FB／靠北金門

性教育講師吳少喬也在臉書專頁發文痛批，試卷內容以黃色笑話合理化性暴力、輕描淡寫男性開放性關係並汙名化同志，其戀愛觀更是充滿仇視女性的荒謬言論。她痛心疾呼，這恐將孩子們教育成仇視女性、汙名愛滋、言語性騷擾的價值觀。許多網友也紛紛質疑學校的審題機制，批評考題不當、學生無法從中學到正確價值觀，「到底什麼樣的人會在段考出這種題目啊」、「學生能學到什麼正確價值觀呢」、「太噁心了吧⋯每題題目我邊看邊皺眉欸」。

校方兩度鞠躬致歉！啟動性平調查 承諾加強教職員性平意識

面對排山倒海的輿論壓力，金城國中校方於5月11日在臉書專頁發布聲明，坦承考題內容不恰當，並向學生、家長及社會大眾表達深切歉意。校方表示，已於第一時間進行校安通報，並依規定啟動性平事件審議機制，將召開性平會議審議案件內容，並組成調查小組進行調查，後續將依調查結果依法處置。

為了安撫學生情緒，校方也緊急召集九年級導師進行輔導，並承諾提供相關學生輔導諮商支援。校方也強調將進行內部檢討，精進考卷命題、審題機制，並針對全體教職員工加強性平意識宣導。

5月12日，金城國中校長謝志偉再公開鞠躬道歉，並說明出題的翁姓老師目前已請假等候調查，性平委員會的調查小組成員將全部外聘，以公正、客觀的立場審視案件。金門縣教育處也於5月11日發布聲明，表達高度重視此案，已立即啟動相關調查及處理程序，也要求全面檢討出題流程並擴大性平意識宣導。

出題老師背景起底！昔日性平立場與不當考題成強烈對比

翻攝FB／劉宇

隨著事件持續延燒，出題老師的背景也引發高度關注。有網友起底，該名翁姓老師不僅在2023年曾獲頒資深優良教師，甚至曾參與中國尋根節目，稱廈門為「祖地」，引發部分爭議。

更引人關注的是，在考卷中被影射為「愛滋低端網紅」的劉宇（四叉貓）也在臉書專頁發文，揭露翁姓老師的過往言論。他發現，翁姓老師早在2018年底曾轉發教育部關於性別平等教育的文章，表示支持推廣；隔年翁姓老師卻發文批評學生素質低落，甚至發表歧視性言論。此外，四叉貓還挖出翁姓老師在2017年的考題中，曾以「用愛治療愛滋病」為選項，並對選該答案的學生進行嘲諷。

儘管翁姓老師已將相關社群帳號鎖上，但其昔日支持性平教育的言論與今日充滿歧視的考題內容形成強烈反差，引發更多討論。同時，也有消息指出，最早在網路爆料考題的網友透露，學生曾向學校反應，但學校的處理方式卻是質問學生，引發學生恐慌，疑似在媒體報導後校方才開始積極處理；而對於學校是否早已知情此事，校方目前並未做出進一步回應。

教育不容忽視 性平機制與審題制度再受檢視

此次金門金城國中的試卷事件，不僅引發了社會對於校園性平教育的擔憂，更凸顯了部分教育者在性別意識與基本尊重上的嚴重不足。目前相關調查已經啟動，社會各界都在關注校方、教育主管機關將如何處理這起令人震驚的事件，以及未來如何避免類似荒謬事件再次出現，還給學生一個安全、友善且充滿正確價值觀的學習環境。

【網路溫度計DailyView提醒您】

◎尊重身體自主權、拒絕性騷擾 請撥打113、110

◎校園反霸凌專線：1953

◎職場反霸凌專線：1955

◎根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年05月10日至2025年05月13日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『金門金城國中段考題目』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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