《弱美男英雄2》熱播掀共鳴！家長擔憂的「霸凌」近一年網路聲量近20萬筆

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繼首季後，《弱美男英雄Class 2》時隔三年強勢回歸Netflix，依舊深刻描繪校園霸凌的殘酷，引發廣泛關注！延續首季，本季圍繞著主角連始根（朴志訓 飾）展開，看似是弱不禁風的學霸，卻總能運用過人的智慧和出其不意的方式，挺身對抗校園暴力。劇中，連始根的反擊並非單純的暴力回擊，而是充滿策略性的智慧型抗爭，讓他在絕境中展現出驚人的生存能力。

然而戲劇裡的「以暴制暴」終究只是虛構，在真實的校園霸凌事件中，受害者往往缺乏反擊的力量，更多的是無助、恐懼和身心俱疲。當《弱美男英雄Class》系列以其獨特的「智慧型反擊」和「以暴制暴」吸引觀眾的同時，現實生活中，我們又該如何真正幫助那些身陷霸凌困境的孩子呢？

校園霸凌有多嚴重？兒福數據揭台灣現實殘酷樣貌

Netflix提供

Netflix提供

根據兒童福利聯盟最新的調查數據，國高中生對校園霸凌嚴重程度的平均評分為4.9分，雖然看似不好不壞，卻有高達12.8％的學生認為校園霸凌非常嚴重，給出了滿分10分的評價，顯示台灣的校園霸凌問題不容忽視。

令人憂心的是，近一年內有10.2％的學生表示自己曾遭受校園霸凌，在這些霸凌事件中，言語霸凌以64.9％的比例位居首位，其次是關係霸凌（24.5％）。儘管霸凌發生率較去年15.1％略降，但仍有超過一成的國高中生深陷霸凌的困境，急需師長的介入與協助。

校園霸凌對青少年的身心健康造成難以估量的傷害；調查顯示，曾遭受霸凌的學生平均會受到2.3項負面影響，其中最常見的是感到自己被孤立（53.1％），其次是自尊心降低（48.6％）和感到無助（44.8％）。更令人擔憂的是，有30.1％的學生因此出現睡眠障礙，甚至有22.5％的學生曾因此想過自殺或自殘。與去年相比，因霸凌而睡不著或睡不好的比例顯著上升，這警示我們，即使霸凌發生率有所下降，還是需要關注部分受害者造成的心理創傷。

霸凌讓父母心碎！輿情聲量揭無聲求救

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

網路世界同樣反映著大眾對校園霸凌議題的高度關注；《網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查近一年（2024/1/1～2025/3/5）「親子與霸凌」相關話題，累積聲量高達195,234筆。

聲量最高點出現在2024年6月25日，一名家長在臉書專頁發文控訴，女兒因同學認為「不開豪車不配唸私中」而遭受排擠，甚至要求父母換掉TOYOTA休旅車。這起事件揭露了校園中攀比文化的扭曲現象，引發網友討論，感嘆社會價值觀已嚴重偏差。

12月1日，一名母親在臉書專頁發文控訴，兒子於2023年8月服義務役期間慘遭霸凌，退訓後身心出現嚴重問題，入院檢查後被診斷為「大腦萎縮」，病情至今未見好轉。這起事件讓許多網友感到憤憤不平，紛紛在留言區為該名母親與青年加油打氣，推動網路聲量攀升。另一波聲量高峰則落在2024年11月10日，一對父母因不滿孩子在校遭受霸凌，直接到學校教訓霸凌者。事件曝光後，雖然部分網友認為家長的行為過於衝動，但也有不少人表示支持，認為父母挺身而出保護孩子的舉動情有可原。

孩子遭霸凌怎麼辦？父母必懂5大陪伴對策

面對孩子可能遭遇的霸凌，父母的角色至關重要。兒福聯盟提供了以下陪伴孩子的核心精神與處理步驟：

爸媽陪伴的3個精神：

檢視自身狀態： 穩住自己的情緒，尋求支持，了解孩子需要的接納與改變時間。

陪伴溝通技巧： 同理孩子的情緒，引導他們了解問題與後果，鼓勵他們表達與分享。

反映式聆聽： 當孩子談及學校事務並出現情緒時，父母應先保持冷靜，傾聽並理解孩子的情緒，並嘗試核對訊息。

爸媽陪伴5步驟：

眼：觀察，留意孩子行為、情緒及外在層面的異樣。

耳：傾聽，保持情緒穩定，避免刻板印象與評價對錯，鼓勵孩子說出想法。

心：支持，讓孩子知道他們不是孤單一人，理解他們的處境與情緒。

腦：判斷，區分孩子間的行為是衝突還是持續性的霸凌事件。

口：討論，重建正確價值觀，討論可行的解決方式，進行角色扮演與技巧演練，並積極與老師溝通。

創傷知情怎麼落實？學校防霸凌不能再袖手旁觀

翻攝教育部

為了更有效地預防和處理校園霸凌帶來的傷害，近年來「創傷知情」的概念被引入校園，強調在校園等環境中營造友善、安全且支持的氛圍，並提供相關資源協助經歷創傷的兒少。根據兒福聯盟的研究顯示，在創傷知情環境和擁有較多創傷知情資源的學校中，學生被霸凌的比例明顯較低，受到負面身心影響較小，復原力也較高。

此外，教育部也於2024年修訂「校園霸凌防制準則」，創設「調和程序」，鼓勵以「輔導先行」的方式處理學生間的霸凌事件。這強調尊重當事人意願，透過中立的溝通平台，讓學生相互理解、討論彌補方式，最終修復關係。當然，若調和不成，原有的調查程序仍會啟動，以保障受害者的權益。教育部近期也提供了「調和程序懶人包」，幫助學校和家長了解相關內容。

現實沒有主角光環！孩子更需要父母守護

friDay影音提供

friDay影音提供

《弱美男英雄Class》系列以其獨特的敘事，展現個體在極端校園環境下的智慧與勇氣，然而相較於引人入勝的劇情，現實中孩子更需要的是父母的支持。覺察異狀、耐心傾聽、給予支持是第一步，更關鍵的是建立良好的親子溝通，讓孩子在困境中願意求助。父母也應學習判斷霸凌行為，積極與學校合作，並尋求專業資源。父母的關愛與正確教養，能幫助孩子建立自信、保護自己，勇敢對抗霸凌。唯有父母成為孩子最堅實的後盾，才能真正終結霸凌的夢魘，守護孩子們的燦爛未來。

【網路溫度計DailyView提醒您】

◎尊重身體自主權、拒絕性騷擾 請撥打113、110

◎校園反霸凌專線：1953

◎根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年01月01日至2025年03月05日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『親子與霸凌』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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