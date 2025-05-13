新北首創校園碳盤智囊團 培訓人才認證師資

為落實2050淨零碳排目標，新北市教育局持續推動「校園碳中和」行動，深化校園環境永續治理，日前在淡水區鄧公國小舉辦記者會宣布成立「新北市校園溫室氣體盤查人員團隊」，預計培育25名取得ISO 14064-1:2018認證的專業碳盤查人員，打造全台首批校園「碳盤智囊團」。

教育局表示，今年擴大校園碳盤查行動，在原先整合永續環境教育中心與11所學校之基礎上，再加入12所學校擴大參與。發布會地點特別選在鄧公國小辦理，該校為全台首座結合產官學民力量，設立公民電廠的校園。

現場展示了地方資源如何與學校合作，讓再生能源成為社會實踐價值的象徵，展現新北市在校園推動碳盤查、培訓師資與倡議環境行動的整體性規劃，邁向永續教育的新階段。

教育局長張明文指出，氣候變遷是當代最嚴峻的挑戰，教育局期盼透過系統化推動校園碳盤查計畫，促使學校在自然科、綜合活動課中融入用電、交通及飲食等面向的碳排資料紀錄與分析。

透過新北市與彰師大合作設計完整課程，從理論到實務，結合ISO國際標準進行系統性訓練，目標不僅是培育一線教師的碳盤查能力，建立區域性碳盤查種子師資庫。未來完成培訓的教師將回原校推動盤查實作，擴散碳管理意識，實現從盤查轉化為實際的減碳行動。同時延伸學校課程「我們的碳足跡」專題探究，透過學生實際參與，推動「低碳班級」及應用簡易碳盤查表，強化環境素養與公民行動力，逐步將永續思維扎根校園。

鄧公國小校長顏顯權分享，「碳盤查就像給學校做體檢！」，去年參與計畫後發現校園減碳仍有精進空間，今年決定鼓勵全校教師成為種子教師，持續深化碳管理行動，實踐淨零碳排校園。

石門實驗高中校長鍾兆晉強調，學校是價值養成的核心場域，透過與合格訓練機構合作，已成功協助首批教師取得ISO 14064-1:2018查證員證書，並實際參與盤查操作。教師不僅提升專業，也成為學生永續教育的領航者，讓學校的低碳行動不只是紙上談兵，轉化成日常可實踐的行為。

教育局表示，「淨零碳盤 永續校園」是新北教育的重要目標，目前已完成多校的盤查試辦與人才培訓，今年將持續投入課程設計、教師增能與跨校經驗分享，同時結合新北市的整體城市氣候變遷執行方案，推動智慧能源管理、綠色基礎建設與綠生活行動，持續建構具示範效益的永續校園典範。