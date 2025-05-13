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青少年的生命教育 混障綜藝團員感動嘉義學子

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
混障綜藝團與貴賓大合影。圖／救國團嘉義團委會提供
混障綜藝團與貴賓大合影。圖／救國團嘉義團委會提供

救國團嘉義團委會於今天在興嘉國小舉辦「有愛無礙-生命台灣」的青少年生命教育巡迴宣導活動，邀請國內首個混障綜藝團進行表演，通過精湛的藝術表演來展示「殘而不廢」的精神，並教導學生如何用愛化解障礙，珍惜生命並尊重他人。

活動由知名女演員李淑楨擔任主持人，混障綜藝團成員帶來一連串精彩的表演；第43屆全國十大傑出青年、全球熱愛生命獎得主劉麗紅。獨臂舞手、百變女王之稱的王蜀蕎與黃千芸（肢障）帶來的舞蹈。獲電視金鐘獎文教資訊節目主持人獎及第一屆「金鷹獎」的陳濂僑（聽語障）默劇演出。

「三指歌后」蔡佩芙以渾厚動人的歌聲征服全場。沈彥霖（肢障）帶來節奏感十足的爵士鼓演出。壓軸登場的康博能以口琴搭配說唱方式，用節奏帶動全場氣氛，也用語言分享他從沉默走向自信的故事。

這7名團員不僅才華洋溢，以動人生命故事結合精湛才藝演出，深深感動現場每一位師生，更以自身行動詮釋「殘而不廢」的精神。

活動由救國團嘉義團委會主辦，並得到了多個單位的協辦與支持，希望透過這樣的巡演，在青少年心中播下希望與勇氣的種子，讓他們學會珍惜生命、尊重差異，並迎接人生中的各種挑戰。

主持人李淑楨介紹混障綜藝團展開活動序幕。圖／救國團嘉義團委會提供
主持人李淑楨介紹混障綜藝團展開活動序幕。圖／救國團嘉義團委會提供
救國團嘉義團委會主委黃國芳致詞。圖／救國團嘉義團委會提供
救國團嘉義團委會主委黃國芳致詞。圖／救國團嘉義團委會提供
嘉義市立興嘉國小學生上台模仿默劇演出。圖／救國團嘉義團委會提供
嘉義市立興嘉國小學生上台模仿默劇演出。圖／救國團嘉義團委會提供
王蜀蕎、蔡佩芙、劉麗紅、黃千芸爵士舞演出。圖／救國團嘉義團委會提供
王蜀蕎、蔡佩芙、劉麗紅、黃千芸爵士舞演出。圖／救國團嘉義團委會提供

嘉義

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