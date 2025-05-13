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公東高工2學生入「青年百億圓夢計畫」代表

中央社／ 台東縣13日電

教育部青年發展署「青年百億海外圓夢基金計畫」，公東高工時尚造型科學生林家齊與家具木工科陳思宇獲選為青年代表，今日在總統府發表感言，分享圓夢歷程與未來願景。

台東縣私立公東高級工業職業學校今天發布新聞表示，教育部青年發展署「青年百億海外圓夢基金計畫」中，自公東高工的學生時尚造型科2年級林家齊與家具木工科1年級陳思宇獲選為青年代表，並今日獲總統賴清德親自接見，在總統府發表感言，分享圓夢歷程與未來願景，展現偏鄉青年的堅毅精神與國際視野。

公東高工表示，林家齊是懷抱夢想的阿美族青年，他在致詞中以族語問候開場，展現文化自信，他說「化妝對我來說不只是技術，更是情感的傳遞與生命的分享」。他的圓夢計畫「魔鏡啊魔鏡，變身美妝達人」將前往日本深入體驗當地美妝產業，學習專業技術，並希望未來能將所學帶回部落，回饋社區。

陳思宇則以「說故事的木工創作者」為目標，計畫前往日本隈研吾建築師事務所及大阪萬博參訪。她表示，希望學習如何讓文化與設計融合，創作出有靈魂的作品。回國後，她將透過影片與分享會鼓勵更多偏鄉青年勇敢逐夢，也協助他們撰寫計畫書，把握每一次改變人生的機會。

公東高工表示，2名學生皆在總統府致詞時，感謝教育部青年署、台積電慈善基金會、學校師長與家人一路以來的支持。他們的表現，不僅展現了個人努力與成長，更具體體現公東高工「技術與品格並重」的教育理念。

總統府 陳思宇 青年

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