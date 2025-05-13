台南技職博覽會在中信科大 學生自我探索、發掘興趣

台南市技職博覽會將登場，今天下午由市長黃偉哲率高職、大專院校啟動，許多學校都擺攤展現學生的學習成果和學校特色。黃偉哲期許學校和老師幫助學生從興趣出發，從中找到方向，進而選擇有興趣的職科與科系就讀。

黃偉哲表示，辦理技職博覽會目的在幫助學生認識技職特色，並從興趣出發，找到方向。畢業季就要到了，國高中生正處於升學的抉擇，是要念普通高中，還是技職學校，希望藉由技職博覽會協助學生找到興趣與方向並能提早起步。

台南市2025技職博覽會5月22至24日將在中信科技大學體育館登場，今年由台南高商的設計職群領銜，展示設計類科的多樣與融入AI、3D後的創新。共有35個公部門、產業及技職校院參展，設置近百個攤位，藉由職業與職群試探、適性輔導，提供學生多元試探自己興趣的機會，並拓展學生視野。

現場也將展出中信科技大學所舉辦之創意發明展優秀作品，開拓學生眼界，期待透過博覽會讓學生對於各職群能有更多認識，作為生涯抉擇的參考。

博覽會內容以國中技藝教育16職群學習及職場應用介紹攤位為主軸，學生依闖關卡規定至指定職群攤位，進行互動闖關，完成闖關任務即可兌換禮物。周六上午場次除了闖關後兌換禮物，還加碼摸彩送好禮活動，歡迎民眾攜家帶眷一起來認識技職，增加中獎機率並體驗技職樂趣。