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校園手機禁令各校多制 校長坦言設不設「養機場」陷兩難

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
不少學校設有「停機坪」、「養機場」，上課時讓學生先將手機放置特定處。本報資料照
不少學校設有「停機坪」、「養機場」，上課時讓學生先將手機放置特定處。本報資料照

網路時代發達，校園內手機使用已成常態，青少年手機成癮也讓師長們頭疼，因此部分學校實施手機禁令，上課期間統一管理的手機櫃應運而生。新北高工校長林清南坦言，收不收手機在教育現場陷兩難，盼教育部有具體規範。教育局說，待中央修訂新原則後，將研擬是否整合市內一致指導基準。

教育部3月10日召開研商會議，討論高中以下學校行動載具使用原則修正草案，明定學校載具規範應包含的內容，如上課期間應統一保管載具，並依設備類型區分管理方式等，但仍有下課時間能否使用手機、保管權責下放到班級，各班鬆緊不一恐造成導師班級經營困難。

板橋高中並未統一管理手機，僅要求學生將手機及3C產品關機、靜音或震動，若違反由導師或任課老師暫時收繳保管，下課後或放學領回；多數學校實施手機禁令但細節不一，有些學校從上學便統一收到俗稱「養機場」的保管櫃，有些則上課將手機按座號放置班級手機袋，下課才能領回。

實施手機禁令的新北高工，校長林清南坦言收手機在教育現場兩難，一方面高中職生已經大了，可自主管理，且配合數位科技融入教學，但另一方面學生無法自制，干擾老師授課，老師就會盼學校統一收手機。教育部先前公告的辦法是較原則性，原本修法說今年開學後執行，但也沒下文。

教育局表示，新北所屬學校目前均依教育部「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」辦理，據了解教育部目前修正方向，朝將違規處置原則納入既有高中及國中小學生獎懲規定體系，強調學校應依違反行動載具管理規範學生的情節輕重，採取適切管教措施。

教育局說，未來將配合教育部即將修訂的新原則，將研議是否整合市內一致指導基準，將採「充分溝通、因校制宜」辦理，兼顧校園輔導管教與學生需求。

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