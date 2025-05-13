台南搶人才國小教甄日期再提早 教產：提升教師福利會更吸引人

過去國中小教師甄試都是暑假期間才辦，但近幾年各縣市為了搶教師人力資源都提早舉辦，且從6月提早到5月，更從5月下旬提早到5月中旬，搶人才搶很兇。南市今年國小教甄初試是5月25日，就較去年提早近1個月，雖然今年名額少近100人，仍有1357人報名，其中一般教師有近800人報名，競爭最為激烈。

台南教產理事長陳葦芸表示，南市教育局原預定6月下旬辦教甄，最後往前拉到5月25日就辦，沒等縣市教師介聘辦理完畢才辦是好事，也希望今年國中教甄也能提早辦；同時也應多提升國中小教師的福利，吸引外縣市更多人才來台南任教。

受少子化影響，南市國小明年起逐年減班，今年小一新生1萬4千多人，到2028年約僅有9千多人，教育局表示，今年國小教甄名額129人遠較去年230人少，明年也會再減少，因名額減少，未來教甄會更競爭。另，國中教甄今年會續辦，簡章近日會公告。

台南市將於5月25日辦理國小教甄初試(筆試)，6月22日複試，共開129個缺，學前特教班教師、身心障礙班教師、藝術才能班教師、一般教師、一般教師雙語類、音樂教師、英語教師、專任輔導教師等。另，市外介聘後餘缺的增額，將在5月23日公告，若沒增額就不公告。

南市教育局統計，今年國小教甄有1357人報名，較去年少100多人，其中一般教師部分有近8百人報名，競爭最為激烈。部分老師表示，雖然今年名額減少，但報名人數仍多，還是有吸引力。不過，前幾年雙語老師都沒招滿，主要是市場需求關係，更多有資格的人往薪水較高的產業流動，也是教育的隱憂。

南市教育局公告學前特教班、國小身心障礙班及藝術才能班正式教師缺額，學前特教班教師9缺、身心障礙班教師(教學組)25缺、身心障礙班教師(鑑定組)3缺、藝術才能班教師(國樂組)2缺、藝術才能班教師(西樂組)1缺。一般地區普通班正式教師缺額，一般教師33 缺、一般教師雙語類6 缺、音樂教師6 缺、英語教師20 缺。

偏遠地區甄選教師類別及缺額，一般教師5 缺、一般教師雙語類2 缺、音樂教師 3 缺、英語教師 9 缺、專任輔導教師14 缺。