「豆豉」怎麼唸？一票年輕人喊「豆鼓」 教育部曝正解

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期在全聯想購買豆豉（ㄔˇ），因找不到商品去詢問店員，一名店員聽不懂說沒有賣，另一名店員卻說「豆鼓（ㄍㄨˇ）有喔！在這」，讓她相當傻眼。聯合報系資料照
一名網友分享，近期在全聯想購買豆豉（ㄔˇ），因找不到商品去詢問店員，一名店員聽不懂說沒有賣，另一名店員卻說「豆鼓（ㄍㄨˇ）有喔！在這」，讓她相當傻眼。聯合報系資料照

全聯福利中心因販售各種生鮮食材，滿足民眾日常需求。一名網友分享，近期在全聯想購買豆豉（ㄔˇ），因找不到商品去詢問店員，一名店員聽不懂說沒有賣，另一名店員卻說「豆鼓（ㄍㄨˇ）有喔！在這」，讓她相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，近期在全聯一直找不到豆豉，詢問店員後，對方回應「沒聽過欸，那是什麼？我們應該沒有賣那個」。她不死心再去問第二位店員，看了商品圖後驚呼「喔～豆鼓喔！在這」，聽完後她相當傻眼，直言「不是啊，那個字念ㄔˇ，什麼豆ㄍㄨˇ？」

貼文一出後，不少網友都表示「我都以為是豆ㄕˇ」、「記得以前都是教ㄕˇ啊」、「印象中小時候學『ㄕˇ』，居然不對嗎？還是後來改了？」、「豆豉ㄕ、，以前烹飪老師教我們這樣唸」、「只講台語，蔭豉仔」、「我高雄人都唸豆酺」、「豉是ㄔˇ，不過直接說蔭豉仔就好啦，比較多人聽得懂」。

根據教育部國語辭典簡編本》，豆豉注音為「ㄉㄡˋㄔˇ」，只有一種讀音。而教育部《重編國語辭典修訂本》當中，豉有另一種注音為「ㄕˋ」，是一種浮游在水面的蟲，叫做豉蟲。

全聯 教育部

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