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社會教育貢獻獎徵件開跑 6月15日前受理申請推薦

中央社／ 台北13日電

教育部今天發布新聞稿說，114年「教育部社會教育貢獻獎」即日起徵件，有意申請推薦者，應於6月15日前檢具申請推薦資料表件，函送各推薦單位初審，預定11月後公布獲獎名單。

教育部說，為表揚推展社教有貢獻團體或個人，民國64年起辦「社教公益獎」，105年更名「社教貢獻獎」，106年起定名「社會教育貢獻獎」，希望肯定長年耕耘社教的無名英雄，激勵更多個人及團體積極投入社教。

教育部社會教育貢獻獎設團體獎、個人獎及終身奉獻獎，推薦程序分為參選者向推薦單位申請推薦，或由推薦單位主動推薦。

114年「教育部社會教育貢獻獎」即日起徵件，申請推薦者即日起到6月15日前檢具推薦資料表件函送各推薦單位初審；各推薦單位經初審，擇優於7月31日前，將推薦名單及參選者推薦資料表件函送獎項承辦單位「國立臺灣圖書館」。

教育部說，歷年獲獎優秀個人及團體，包含銀髮、青壯等不同族群，結合企業、自然環境與社區資源等，甚至公私協力，於體制教育外填補縫隙、擴展學習並引導新價值與行動，在不同角落投注心力推展社教，成為社會溫暖祥和的支持。

公益 國立臺灣圖書館 教育部

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