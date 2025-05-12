彰化「生生有鮮乳」斥資8千萬照顧學童與酪農

彰化縣政府推動「生生有鮮乳」政策，縣長王惠美今天到彰化市大成國小視察鮮乳供應情形，王惠美表示，去年中央「班班有鮮乳」政策喊停後，縣府即刻啟動應變機制，自籌8千萬元經費推動「生生有鮮乳」，讓全縣公立國中、國小及附設幼兒園學童等9萬多名學生每周可喝到一瓶免費國產鮮乳，讓營養補給不中斷。

王惠美表示，政策是正確的就要好好執行，彰化是酪農大縣，在養牛數量跟產乳量方面，都是全台灣最多，自己的產業一定要自己來救，縣府除了編列8 千萬採購鮮乳，更再投入665萬元，協助215所學校建置冷藏設備，補齊政策「最後一哩路」。

王惠美說，「生生有鮮乳」也增加了冷鏈系統，把牛奶送到學校，再運送到每一個班級，老師們還要一一關心孩子確實有把牛奶喝下去，這個政策就是要照顧孩子們的營養，讓孩子們攝取更多鈣質，才能更健康，特別感謝校長、老師們，及所有行政人員對這項政策的支持。

除了關心學生喝鮮乳，王惠美也視察牛奶盒環保回收情形，與會者還有大成國小校長吳宗達、農業處副處長蕭麗玲等人，縣府也照顧乳糖不耐症學生，提供符合校園食品規範的豆漿與100%純果汁作為替代品，確保每位孩子都能獲得妥善照顧。