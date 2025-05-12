彰化「生生有鮮乳」斥資8千萬照顧學童與酪農
彰化縣政府推動「生生有鮮乳」政策，縣長王惠美今天到彰化市大成國小視察鮮乳供應情形，王惠美表示，去年中央「班班有鮮乳」政策喊停後，縣府即刻啟動應變機制，自籌8千萬元經費推動「生生有鮮乳」，讓全縣公立國中、國小及附設幼兒園學童等9萬多名學生每周可喝到一瓶免費國產鮮乳，讓營養補給不中斷。
王惠美表示，政策是正確的就要好好執行，彰化是酪農大縣，在養牛數量跟產乳量方面，都是全台灣最多，自己的產業一定要自己來救，縣府除了編列8 千萬採購鮮乳，更再投入665萬元，協助215所學校建置冷藏設備，補齊政策「最後一哩路」。
王惠美說，「生生有鮮乳」也增加了冷鏈系統，把牛奶送到學校，再運送到每一個班級，老師們還要一一關心孩子確實有把牛奶喝下去，這個政策就是要照顧孩子們的營養，讓孩子們攝取更多鈣質，才能更健康，特別感謝校長、老師們，及所有行政人員對這項政策的支持。
除了關心學生喝鮮乳，王惠美也視察牛奶盒環保回收情形，與會者還有大成國小校長吳宗達、農業處副處長蕭麗玲等人，縣府也照顧乳糖不耐症學生，提供符合校園食品規範的豆漿與100%純果汁作為替代品，確保每位孩子都能獲得妥善照顧。
彰化縣共有106場酪農戶，飼養約3.2萬頭乳牛，牛乳年產量約11萬公噸，農業處表示，彰化為全台酪農重鎮，乳牛飼養數與年產乳量皆居全國之冠。「生生有鮮乳」優先選用縣內酪農所生產優質生乳，實踐「從產地到餐桌」的理念，不僅穩定酪農收益，更讓學童在飲用過程中認識本土農業、培養對土地的認同感與感恩心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言