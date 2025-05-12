公民營單位暑期帶薪職場體驗 超過7000機會探索未來

教育部青年發展署辦理青年職場體驗計劃，共有102個中央機關、149個公民營單位、446個民間組織及全國19個縣市參與，今年暑假提供超過7000個帶薪職場體驗名額。青年署長陳雪玉表示，自己也是透過學生時期到公部門的實習決定未來的發展方向，盼計畫能讓更多青年找到想要擔任的職缺。

青年署建置「RICH職場體驗網」，提供在學青年各式職場體驗機會，如大專生公部門見習、青年暑期社區職場體驗、經濟自立青年工讀、青年創業家見習，以及原民會辦理的原住民族青年暑期工讀等等。青年署今日舉辦「114年青職Try Try看—全國聯合推廣多元職場體驗記者會」，各項計畫在今年暑假總共提供超過7000個帶薪職場體驗名額。

陳雪玉表示，自己學生時期也曾參與公部門的職場體驗，當時到台北市政府市場管理處實習，讓她決定未來往公部門發展，研究所還沒畢業就去考公職、到教育部服務。陳雪玉盼計畫能為青年打造從公部門、公營事業、在地社區到創新產業的實作舞台，並希望讓更多青年找到想要擔任角色的職缺，無論是走進政府體系、在地社區或創新企業，都是累積實務經驗、探索職涯方向的寶貴機會。

記者會現場也有學生分享自己過去參與職場體驗計畫的經驗，一名工業工程系的學生指出，自己對行銷一直有興趣，透過到邁特電子旗下創新基地實習，除了學習行銷相關技能，也接觸新創產業、參加展覽。一名在十一百造設計公司實習的學生，則參與一項日曆設計的專案，實際到印刷廠擔任溝通橋樑，盼能將實習學到的實務經驗轉換成未來職場的優勢。

青年署的一站式平台，提供全台各地多元職場體驗機會，青年朋友可透過「2025全國職場體驗計畫」（https://rich.yda.gov.tw/rich/assets/pages/YDA_Intern.html）找到自己嚮往的職缺。